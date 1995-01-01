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    Джером Боатенг: «Далеко не все белокожие спортсмены, которые не кричат о проблеме прямо сейчас, являются расистами»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг высказался по поводу расизма.

    – Многие футболисты высказались о последних событиях, но что могли бы сделать другие игроки, чтобы поддержать их?

    – Далеко не все белокожие спортсмены, которые не кричат о проблеме прямо сейчас, являются расистами. Конечно, нет. Когда я смотрю видео демонстраций, вижу людей всех цветов кожи. Но, конечно, желательно, чтобы они использовали известность для поддержки этого дела.

    – Есть ли что-то важное, о чем вы хотели бы сказать?

    – Все начинается с воспитания детей. Это самая важная вещь. Ни один ребенок в мире не рождается расистом. Все зависит от родителей и того, что они говорят детям. Самое худшее, что может случиться, – если с подобным опытом столкнутся мои дети. Крайне важно обучать их, что расизм недопустим. А если они видят, что кто-то подвергается насилию, то должны защищать их и высказываться.

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: DW

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