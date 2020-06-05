Джером Боатенг: «Далеко не все белокожие спортсмены, которые не кричат о проблеме прямо сейчас, являются расистами»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг высказался по поводу расизма.

– Многие футболисты высказались о последних событиях, но что могли бы сделать другие игроки, чтобы поддержать их?

– Далеко не все белокожие спортсмены, которые не кричат о проблеме прямо сейчас, являются расистами. Конечно, нет. Когда я смотрю видео демонстраций, вижу людей всех цветов кожи. Но, конечно, желательно, чтобы они использовали известность для поддержки этого дела.

– Есть ли что-то важное, о чем вы хотели бы сказать?

– Все начинается с воспитания детей. Это самая важная вещь. Ни один ребенок в мире не рождается расистом. Все зависит от родителей и того, что они говорят детям. Самое худшее, что может случиться, – если с подобным опытом столкнутся мои дети. Крайне важно обучать их, что расизм недопустим. А если они видят, что кто-то подвергается насилию, то должны защищать их и высказываться.