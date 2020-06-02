Селюк – о словах Уткина: «Мартинес даже теоретически не мог возглавить «Локомотив», он даже в Англию не едет»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» рассматривал вариант с приглашением главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
«Я хорошо знаю Мартинеса. В свое время я привозил сборную Бельгии на товарищеский матч со сборной Россией. Мартинес – технический директор Федерации футбола Бельгии и главный тренер одной из лучших сборных мира. Он даже теоретически не мог возглавить «Локомотив»!
Он даже в Англию работать не едет, а тут Россия. Семин рассказывал в интервью про трансферные списки. Здесь, видимо, такая же история – первые две фамилии в нем, например, Мартинес и Зидан. А четвертая и пятая фамилии – это Пашинин, например, и Николич. Но с первыми номерами в списке договориться практически нереально», — сказал Селюк.
- Ранее блогер Василий Уткин заявил, что «Локомотив» вел переговоры с тренером сборной Бельгии.
- 20 мая стало известно о продлении контракта Мартинеса со сборной Бельгии до 2022 года.
- На клубном уровне испанец возглавлял «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».
- «Локомотив» заменил Юрия Семина на Марко Николича.
Уткин: «Локомотив» вел переговоры с тренером сборной Бельгии Мартинесом