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    Селюк – о словах Уткина: «Мартинес даже теоретически не мог возглавить «Локомотив», он даже в Англию не едет»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» рассматривал вариант с приглашением главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

    «Я хорошо знаю Мартинеса. В свое время я привозил сборную Бельгии на товарищеский матч со сборной Россией. Мартинес – технический директор Федерации футбола Бельгии и главный тренер одной из лучших сборных мира. Он даже теоретически не мог возглавить «Локомотив»!

    Он даже в Англию работать не едет, а тут Россия. Семин рассказывал в интервью про трансферные списки. Здесь, видимо, такая же история – первые две фамилии в нем, например, Мартинес и Зидан. А четвертая и пятая фамилии – это Пашинин, например, и Николич. Но с первыми номерами в списке договориться практически нереально», — сказал Селюк.

    Уткин: «Локомотив» вел переговоры с тренером сборной Бельгии Мартинесом

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Тамбов планирует приобрести Месси. А в результате берет в аренду Мелкадзе. Это примерно тот же уровень, что и Мартинес в Локо, хотя в итоге взяли ноунейма Николича...

      0
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      Рейтинг: +3133

      Hektor 84 1 час назад

      И тот и другой брехуны и балаболы

      1
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      Рейтинг: +10099

      Cules2013 > Hektor 84 33 минуты назад

      да, но в этот раз Селюк сказал по делу.

      0
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      Рейтинг: +2739

      solodealer 2 часа назад

      Кто-нибудь, пожалуйста в "двух словах": КАКОВЫ ЗАСЛУГИ НИКОЛИЧА?

      2
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      Рейтинг: +23

      Costazzz > solodealer 2 часа назад

      Серб и расист.

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