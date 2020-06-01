Уткин: «Локомотив» вел переговоры с тренером сборной Бельгии Мартинесом

Мартинес - человек с характером. Тренер, который не взял на ЧМ Наинголлана, наплевав на мнение всех, явно не ужился бы с руководством Локо. Им нужен "карманный" тренер, который будет принимать трансферы как должное, нисколько на них не влияя.
«Локомотив» рассматривал вариант с приглашением главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, утверждает журналист и видеоблогер Василий Уткин.
«Эта возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных [переговоров], возможно, [из-за того, что] Роберто Мартинес находится на действующем контракте. Кстати, недавно вроде переподписал. Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута.
Я не могу прояснить эту историю, но я человек информированный. Поверьте, такая возможность была, это могло состояться на абсолютно нормальных условиях, включая нормальную зарплату. Он бы даже не был самым дорогим тренером российской Премьер-лиги», – сказал Уткин.
- 20 мая стало известно о продлении контракта Мартинеса со сборной Бельгии до 2022 года.
- На клубном уровне испанец возглавлял «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».
- «Локомотив» заменил Юрия Семина на Марко Николича.