Уткин: «Локомотив» вел переговоры с тренером сборной Бельгии Мартинесом

«Локомотив» рассматривал вариант с приглашением главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, утверждает журналист и видеоблогер Василий Уткин.

«Эта возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных [переговоров], возможно, [из-за того, что] Роберто Мартинес находится на действующем контракте. Кстати, недавно вроде переподписал. Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута.

Я не могу прояснить эту историю, но я человек информированный. Поверьте, такая возможность была, это могло состояться на абсолютно нормальных условиях, включая нормальную зарплату. Он бы даже не был самым дорогим тренером российской Премьер-лиги», – сказал Уткин.