Tribuna: два игрока «Торпедо-БелАЗ» заболели коронавирусом, еще двое под подозрением

«Торпедо-БелАЗ» лишился из-за коронавируса сразу четырех игроков перед сегодняшним матчем 10-го тура с «Неманом».

По информации Tribuna com, вирус был выявлен у вратаря Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева.

Еще у двух футболистов – защитника Максима Бордачева и полузащитника Андрея Хачатуряна – подозрение на коронавирус. Все они не смогут сыграть с гродненским клубом.

В середине мая сообщалось о заражении коронавирусом двух игроков «Ислочи» и двух – «Энергетика-БГУ».