AS: Примера возобновится в июне, игры будут проходить каждый день

Федерация футбола Испании (RFEF) и Ла Лига договорились об организации проведения остатка сезона.

Планируется, что Примера будет возобновлена в июне. Игры будут проводиться каждый день недели, при этом каждый клуб сможет сыграть свой следующий матч не раньше, чем через 72 часа. Время начала игр будет корректироваться в зависимости от географического расположения принимающей стороны: в жаркие дни в северных регионах матчи начнутся в 20:00, в областях с более высокими температурами – в 23:00.

Сезон в Испании рассчитывают завершить к 29 июля.