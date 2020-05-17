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    AS: Примера возобновится в июне, игры будут проходить каждый день

    Федерация футбола Испании (RFEF) и Ла Лига договорились об организации проведения остатка сезона.

    Планируется, что Примера будет возобновлена в июне. Игры будут проводиться каждый день недели, при этом каждый клуб сможет сыграть свой следующий матч не раньше, чем через 72 часа. Время начала игр будет корректироваться в зависимости от географического расположения принимающей стороны: в жаркие дни в северных регионах матчи начнутся в 20:00, в областях с более высокими температурами – в 23:00.

    Сезон в Испании рассчитывают завершить к 29 июля.

    • Примера была остановлена в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице лидирует «Барселона».

    Источник: AS

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    17.05.2020 23:05
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