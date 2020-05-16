Кьеллини: «Рамос мастерски травмировал Салаха в финале ЛЧ»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об игре капитана «Реала» Серхио Рамоса.

«Рамос – лучший защитник в мире. Говорят, что он играет импульсивно и не придерживается тактики, что 8-10 голов за сезон «Реал» пропускает из-за его ошибок.

Однако у Серхио есть качества, которых нет ни у кого другого. Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью.

То, как он сделал это против Салаха в финале ЛЧ в 2018 году, было мастерски. Он всегда утверждал, что это получилось неспециально, при этом зная, что, падая таким образом в девяти из десяти случаев он рискует сломать сопернику руку», – сказал Кьеллини.