Кьеллини: «Рамос мастерски травмировал Салаха в финале ЛЧ»

При этом Серёга Рамос может и такое вытащить в матче, что сам Кьеллини позавидовал бы. Да он ещё и забивной. Голов больше, чем у Кокорина за карьеру.)
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об игре капитана «Реала» Серхио Рамоса.
«Рамос – лучший защитник в мире. Говорят, что он играет импульсивно и не придерживается тактики, что 8-10 голов за сезон «Реал» пропускает из-за его ошибок.
Однако у Серхио есть качества, которых нет ни у кого другого. Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью.
То, как он сделал это против Салаха в финале ЛЧ в 2018 году, было мастерски. Он всегда утверждал, что это получилось неспециально, при этом зная, что, падая таким образом в девяти из десяти случаев он рискует сломать сопернику руку», – сказал Кьеллини.
- В финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.
- Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года.