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    Кьеллини: «Рамос мастерски травмировал Салаха в финале ЛЧ»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об игре капитана «Реала» Серхио Рамоса.

    «Рамос – лучший защитник в мире. Говорят, что он играет импульсивно и не придерживается тактики, что 8-10 голов за сезон «Реал» пропускает из-за его ошибок.

    Однако у Серхио есть качества, которых нет ни у кого другого. Он умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью.

    То, как он сделал это против Салаха в финале ЛЧ в 2018 году, было мастерски. Он всегда утверждал, что это получилось неспециально, при этом зная, что, падая таким образом в девяти из десяти случаев он рискует сломать сопернику руку», – сказал Кьеллини.

    • В финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1.
    • Рамос выступает за мадридский клуб с 2005 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +777

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      При этом Серёга Рамос может и такое вытащить в матче, что сам Кьеллини позавидовал бы. Да он ещё и забивной. Голов больше, чем у Кокорина за карьеру.)

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      Рейтинг: +16

      жемчужина сочи > СвинкаСправедливости 38 минут назад

      То что Рамос ключевой игрок своей команды, ни кто не сомневается и то как он грязно играет, тоже все знают.

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      Рейтинг: +1368

      Genz 2 часа назад

      Карасев бы удалил Рамоса. Европейскин судьи предвзятые, питарасы. Салах в борцовском приеме попал на захват.

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