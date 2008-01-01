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    «Герта» отстранила Калу от тренировок. Он показал, что в раздевалке команды не соблюдаются правила социальной дистанции

    «Герта» наказала нападающего Саломона Калу временным отстранением от тренировок.

    Ивуариец провел прямой эфир в соцсети Facebook, продемонстрировав раздевалку берлинской команды.

    Судя по видео, футболисты «Герты» не соблюдают правила социальной дистанции – они здороваются друг с другом посредством рукопожатий, а также не выдерживают расстояние между собой в 1,5 метра.

    Немецкий футбольный союз выступил с официальным заявлением, раскритиковав столичный клуб за несоблюдение принятых правил.

    • В текущем сезоне форвард забил два гола в семи матчах.
    • Контракт 34-летнего Калу с «Гертой» истекает грядущим летом.

    Источник: Официальный сайт «Герты»

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