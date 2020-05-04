«Герта» отстранила Калу от тренировок. Он показал, что в раздевалке команды не соблюдаются правила социальной дистанции

«Герта» наказала нападающего Саломона Калу временным отстранением от тренировок.

Ивуариец провел прямой эфир в соцсети Facebook, продемонстрировав раздевалку берлинской команды.

Судя по видео, футболисты «Герты» не соблюдают правила социальной дистанции – они здороваются друг с другом посредством рукопожатий, а также не выдерживают расстояние между собой в 1,5 метра.

Немецкий футбольный союз выступил с официальным заявлением, раскритиковав столичный клуб за несоблюдение принятых правил.