«Герта» отстранила Калу от тренировок. Он показал, что в раздевалке команды не соблюдаются правила социальной дистанции

«Герта» наказала нападающего Саломона Калу временным отстранением от тренировок.
Ивуариец провел прямой эфир в соцсети Facebook, продемонстрировав раздевалку берлинской команды.
Судя по видео, футболисты «Герты» не соблюдают правила социальной дистанции – они здороваются друг с другом посредством рукопожатий, а также не выдерживают расстояние между собой в 1,5 метра.
Немецкий футбольный союз выступил с официальным заявлением, раскритиковав столичный клуб за несоблюдение принятых правил.
- В текущем сезоне форвард забил два гола в семи матчах.
- Контракт 34-летнего Калу с «Гертой» истекает грядущим летом.
Источник: Официальный сайт «Герты»