Игроки Примеры могут пройти тестирование на коронавирус 5-7 мая и через 48 часов после этого начать тренировки

Тестирование на коронавирус футболистов Ла Лиги планируется провести 5-7 мая при условии, если разрешит правительство Испании.

Через 48 часов после проверки игрокам разрешат приступить к тренировкам. В национальном спортивном совете страны полагают, что сезон можно возобновить, но для этого нужно строго соблюдать правила, установленные министерством здравоохранения.