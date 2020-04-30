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    Игроки Примеры могут пройти тестирование на коронавирус 5-7 мая и через 48 часов после этого начать тренировки

    Тестирование на коронавирус футболистов Ла Лиги планируется провести 5-7 мая при условии, если разрешит правительство Испании.

    Через 48 часов после проверки игрокам разрешат приступить к тренировкам. В национальном спортивном совете страны полагают, что сезон можно возобновить, но для этого нужно строго соблюдать правила, установленные министерством здравоохранения.

    • Сезон в Примере приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В Ла Лиге сыграно 27 туров.
    • Возглавляет таблицу «Барселона», набравшая 58 очков.

    Источник: Marca

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