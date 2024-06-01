Слишкович пояснил, почему усадил Зиньковского в запас

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему полузащитник Антон Зиньковский при нем мало играл.
– Зиньковский при вас стал заметно меньше играть.
– Окей, но это не значит, что он не играл. С «Оренбургом» Зиньковский провел всю игру, с «Зенитом» тоже начал в старте, выходил против ЦСКА.
– В чем тогда проблема Зиньковского?
– Нет никаких проблем, но я знаю игрока, сколько он может и сколько показывает в данный момент.
– Зиньковский может больше, чем-то, что показывал при вас?
– Конечно. И Антон это знает. Я возглавил «Спартак» в тот момент, когда форма Зиньковского пошла на спад. Антон – важный игрок для «Спартака», но есть и другие футболисты, которые тренируются и хотят показать себя. Если вижу, что один игрок показывает себя на тренировках и хочет играть больше, чем другой, я отдам ему предпочтение.
- «Спартак» финишировал в РПЛ 5-м.
- 28-летний Зиньковский стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ Антон провел 26 матчей, забил 2 гола.