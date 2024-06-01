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    Слишкович пояснил, почему усадил Зиньковского в запас

    Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему полузащитник Антон Зиньковский при нем мало играл.

    – Зиньковский при вас стал заметно меньше играть.

    – Окей, но это не значит, что он не играл. С «Оренбургом» Зиньковский провел всю игру, с «Зенитом» тоже начал в старте, выходил против ЦСКА.

    – В чем тогда проблема Зиньковского?

    – Нет никаких проблем, но я знаю игрока, сколько он может и сколько показывает в данный момент.

    – Зиньковский может больше, чем-то, что показывал при вас?

    – Конечно. И Антон это знает. Я возглавил «Спартак» в тот момент, когда форма Зиньковского пошла на спад. Антон – важный игрок для «Спартака», но есть и другие футболисты, которые тренируются и хотят показать себя. Если вижу, что один игрок показывает себя на тренировках и хочет играть больше, чем другой, я отдам ему предпочтение.

    • «Спартак» финишировал в РПЛ 5-м.
    • 28-летний Зиньковский стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ Антон провел 26 матчей, забил 2 гола.

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    Источник: Sport24

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    01.06.2024 00:32
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    Комментарии (24)
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    СпорЦмен
    1717191607
    Бомбардиру больше писать не о чем. Вообще, перестаньте писать о срамтаке. Пора забыть эту ошибку РПЛ.
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    Алексей З
    1717207045
    Зинковский - "случайный пассажир" в Спартаке. Уровень для 8-16 команд.
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    ZAITZEFF2011
    1717217988
    После перехода в Спартак многие игроки считают что достигли потолка в своей карьере и снижают требование к своей форме. Это большая проблема . Перестают тренироваться и начинается спад в карьере. Большая зарплата мешает адекватно оценить свои силы. Тоже касается и Соболева.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717223131
    Помощника рыжего физрука прорвало, когда его выперли из свинарни ссаными тряпками. Гыгыгы
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    alefreddy
    1717223461
    а когда его форма была на пике что то трудно припомнить весьма средний игрок для второй половины таблицы как и еще 4-5 таких же
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    САДЫЧОК
    1717226168
    Зиньковский сильный футболист! Странно читать не понимание этого! Его правильно нужно тренерам вписывать в схему. Одни точные навесы заменяют бессмысленных Зобниных, Умяровых, Литвиновых Николсонов и т д
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    k611
    1717228587
    Объективная оценка
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    FCSpartakM
    1717228995
    Какие вопросы к тренеру, если играл Бонгонда и играл хорошо. Зина игрок замены, он и так слишком много играл в сезоне
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    R_a_i_n
    1717235012
    Напоминает Ананидзе. Вечно подающий надежды .
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