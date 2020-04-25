Испанским клубам будут засчитывать технические поражения в случае отказа играть после одобрения властей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какое наказание грозит клубам, отказывающимся играть, если проведение матчей будет одобрено испанскими властями.

«Если клуб откажется играть, а власти при этом скажут, что все в порядке, им будут засчитывать поражения», – сказал Тебас.

Чемпионат Испании был приостановлен 8 марта.

В первенстве осталось провести 11 туров.

Лидирует в лиге «Барселона», которая опережает «Реал» на два очка.

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