Испанским клубам будут засчитывать технические поражения в случае отказа играть после одобрения властей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какое наказание грозит клубам, отказывающимся играть, если проведение матчей будет одобрено испанскими властями.
«Если клуб откажется играть, а власти при этом скажут, что все в порядке, им будут засчитывать поражения», – сказал Тебас.
- Чемпионат Испании был приостановлен 8 марта.
- В первенстве осталось провести 11 туров.
- Лидирует в лиге «Барселона», которая опережает «Реал» на два очка.
Ла Лига потеряет миллиард, если сезон не будет доигран
Источник: Marca