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    Испанским клубам будут засчитывать технические поражения в случае отказа играть после одобрения властей

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какое наказание грозит клубам, отказывающимся играть, если проведение матчей будет одобрено испанскими властями.

    «Если клуб откажется играть, а власти при этом скажут, что все в порядке, им будут засчитывать поражения», – сказал Тебас.

    • Чемпионат Испании был приостановлен 8 марта.
    • В первенстве осталось провести 11 туров.
    • Лидирует в лиге «Барселона», которая опережает «Реал» на два очка.

    Ла Лига потеряет миллиард, если сезон не будет доигран

    Источник: Marca

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