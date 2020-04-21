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Sport Mediaset: Сарри попросил руководство «Ювентуса» подписать Мертенса

21 апреля 2020, 18:44

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Sport Mediaset.

Главный тренер «Юве» Маурицио Сарри хочет подписать бельгийца, специалист сообщил об этом руководство туринцев.

  • Мертенс играл под руководством Сарри в «Наполи» в период в 2015-2018 годах.
  • Также на футболиста претендуют «Челси» и «Интер».
  • Дрис выступает за «Наполи» с 2013 года.
  • Он делит с Мареком Гамшиком рекорд по количеству голов (121).

Скира: Мертенс может перейти в «Интер» в статусе свободного агента

Источник: Sport Mediaset
Италия. Серия А Наполи Ювентус Мертенс Дрис Сарри Маурицио
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