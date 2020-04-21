Sport Mediaset: Сарри попросил руководство «Ювентуса» подписать Мертенса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Sport Mediaset.
Главный тренер «Юве» Маурицио Сарри хочет подписать бельгийца, специалист сообщил об этом руководство туринцев.
- Мертенс играл под руководством Сарри в «Наполи» в период в 2015-2018 годах.
- Также на футболиста претендуют «Челси» и «Интер».
- Дрис выступает за «Наполи» с 2013 года.
- Он делит с Мареком Гамшиком рекорд по количеству голов (121).
Скира: Мертенс может перейти в «Интер» в статусе свободного агента
Источник: Sport Mediaset