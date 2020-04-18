Лапорта хочет вернуться на пост президента «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о планах участвовать в следующих выборах руководителя каталонского клуба.

«Меня волнует сложившаяся ситуация. Я собираю вместе людей, которым доверяю, потому что мы должны серьeзно подумать о том, как изменить экономическое положение. Клуб находится в очень деликатной ситуации.

Необходимо очень хорошо подумать, что с этим делать. Кажется, «Барса» может не получить ожидаемого дохода. Нужно представить заслуживающее доверия предложение, которое послужит улучшению институционального имиджа клуба», – сказал Лапорта.