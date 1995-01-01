Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Лапорта хочет вернуться на пост президента «Барселоны»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о планах участвовать в следующих выборах руководителя каталонского клуба.

    «Меня волнует сложившаяся ситуация. Я собираю вместе людей, которым доверяю, потому что мы должны серьeзно подумать о том, как изменить экономическое положение. Клуб находится в очень деликатной ситуации.

    Необходимо очень хорошо подумать, что с этим делать. Кажется, «Барса» может не получить ожидаемого дохода. Нужно представить заслуживающее доверия предложение, которое послужит улучшению институционального имиджа клуба», – сказал Лапорта.

    • Выборы запланированы на 2021 год.
    • Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год.
    • За этот период команда выиграла 14 трофеев.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76179
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru