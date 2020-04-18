Лапорта хочет вернуться на пост президента «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о планах участвовать в следующих выборах руководителя каталонского клуба.
«Меня волнует сложившаяся ситуация. Я собираю вместе людей, которым доверяю, потому что мы должны серьeзно подумать о том, как изменить экономическое положение. Клуб находится в очень деликатной ситуации.
Необходимо очень хорошо подумать, что с этим делать. Кажется, «Барса» может не получить ожидаемого дохода. Нужно представить заслуживающее доверия предложение, которое послужит улучшению институционального имиджа клуба», – сказал Лапорта.
- Выборы запланированы на 2021 год.
- Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год.
- За этот период команда выиграла 14 трофеев.
Источник: Goal.com