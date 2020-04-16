РФС выплатил судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников сообщил, что организация перечислила судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май.

На данный момент все футбольные турниры в стране приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что их возобновят 31 мая.

«Когда чемпионат возобновится, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не заберем деньги обратно, просто распределим на оставшееся время.

По ПФЛ ситуация другая: необходимо принять изменения в регламент, потому что сейчас зарплаты судьям платят лига и клубы, а не РФС, как в случае с РПЛ и ФНЛ. Мы понимаем, что сейчас судьи ПФЛ в наиболее сложной ситуации. В ближайшее время внесем поправки в регламент, судьи ПФЛ будут получать зарплату авансом по аналогии с арбитрами РПЛ и ФНЛ», – цитирует функционера ТАСС.