Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС выплатил судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май

16 апреля 2020, 22:28
3

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников сообщил, что организация перечислила судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май.

На данный момент все футбольные турниры в стране приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что их возобновят 31 мая.

«Когда чемпионат возобновится, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не заберем деньги обратно, просто распределим на оставшееся время.

По ПФЛ ситуация другая: необходимо принять изменения в регламент, потому что сейчас зарплаты судьям платят лига и клубы, а не РФС, как в случае с РПЛ и ФНЛ. Мы понимаем, что сейчас судьи ПФЛ в наиболее сложной ситуации. В ближайшее время внесем поправки в регламент, судьи ПФЛ будут получать зарплату авансом по аналогии с арбитрами РПЛ и ФНЛ», – цитирует функционера ТАСС.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1587067322
а у нас на "Серп и молоте" январь и половину февраля закрыли в начале апреля,а вторую половину февраля и март обещают после конца пандемии с карантином...
Ответить
Бухбух
1587085440
Это как это - в апреле выдавать аванс за май? А если они завтра уволятся?
Ответить
vladimir-7
1587101140
Пенсионерам Собянин обещал по 4 тыс. руб. дать, но дал пока по 2 тыс. Он сам втихаря подписал договор в 3,2 миллиарда руб. на приобретение бордюрного камня, а теперь обратно ждет 50%-ый откат в свой карман. Скоро Москва будет не белокаменной, а бордюрокаменной и плиточной.
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
Вчера, 15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
Вчера, 15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
Вчера, 15:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+