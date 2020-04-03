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  • «Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Фликом

«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Фликом

3 апреля 2020, 18:35
1

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заключил новый контракт с клубом.

Сообщается, что стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал в конце этого сезона.

  • Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года после увольнения Нико Ковача.
  • Под его руководством команда провела 21 матч, одержав в них 18 побед при одной ничьей и двух поражениях.
  • Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге по итогам 25 туров.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Флик Ханс-Дитер
Комментарии (1)
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zatonn
1585935545
Прекрасная новость! Фанаты Баварии ликуют!
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