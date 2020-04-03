«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Фликом

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заключил новый контракт с клубом.
Сообщается, что стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал в конце этого сезона.
- Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года после увольнения Нико Ковача.
- Под его руководством команда провела 21 матч, одержав в них 18 побед при одной ничьей и двух поражениях.
- Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге по итогам 25 туров.
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Источник: Официальный твиттер «Баварии»