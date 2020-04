«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Фликом

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заключил новый контракт с клубом.

Сообщается, что стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал в конце этого сезона.

Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! #MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8