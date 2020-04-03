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    «Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Фликом

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заключил новый контракт с клубом.

    Сообщается, что стороны продлили соглашение до 2023 года. Предыдущий договор истекал в конце этого сезона.

    • Флик возглавил «Баварию» 3 ноября 2019 года после увольнения Нико Ковача.
    • Под его руководством команда провела 21 матч, одержав в них 18 побед при одной ничьей и двух поражениях.
    • Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге по итогам 25 туров.

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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    03.04.2020 18:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2857

      zatonn 3 часа назад

      Прекрасная новость! Фанаты Баварии ликуют!

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