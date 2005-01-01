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    Глушаков – о нарушении Промесом карантина: «Может, он просто запутался в правилах»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о поступке вингера «Аякса» Квинси Промеса, нарушившего карантин в условиях пандемии коронавируса.

    • Голландец сыграл в футбол с друзьями на улице.
    • В Нидерландах из-за эпидемиологической ситуации нельзя собираться группами.
    • Сам футболист уже извинился за произошедшее.
    • Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак» на протяжении четырех сезонов.

    «Он у нас отчаянный парень, я его хорошо знаю. Но надо соблюдать правила. Не нужно показывать себя героем. Может, он просто запутался в правилах. Думаю, с ним всe будет нормально. Квинси всегда был улыбчивым парнем, рубаха-парень», – сказал Глушаков.

    Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 3 часа назад

      Просто губошлеп побывал в свинарнике и стал хряком. Гыгыгы

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