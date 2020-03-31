Глушаков – о нарушении Промесом карантина: «Может, он просто запутался в правилах»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о поступке вингера «Аякса» Квинси Промеса, нарушившего карантин в условиях пандемии коронавируса.

Голландец сыграл в футбол с друзьями на улице.

В Нидерландах из-за эпидемиологической ситуации нельзя собираться группами.

Сам футболист уже извинился за произошедшее.

Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак» на протяжении четырех сезонов.

«Он у нас отчаянный парень, я его хорошо знаю. Но надо соблюдать правила. Не нужно показывать себя героем. Может, он просто запутался в правилах. Думаю, с ним всe будет нормально. Квинси всегда был улыбчивым парнем, рубаха-парень», – сказал Глушаков.

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