Глушаков – о нарушении Промесом карантина: «Может, он просто запутался в правилах»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о поступке вингера «Аякса» Квинси Промеса, нарушившего карантин в условиях пандемии коронавируса.
- Голландец сыграл в футбол с друзьями на улице.
- В Нидерландах из-за эпидемиологической ситуации нельзя собираться группами.
- Сам футболист уже извинился за произошедшее.
- Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак» на протяжении четырех сезонов.
«Он у нас отчаянный парень, я его хорошо знаю. Но надо соблюдать правила. Не нужно показывать себя героем. Может, он просто запутался в правилах. Думаю, с ним всe будет нормально. Квинси всегда был улыбчивым парнем, рубаха-парень», – сказал Глушаков.
Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»
Глушаков: «Месси сказал: «Приходи, нам не хватает такого футболистика»
Глушаков – о Тиле: «Под восьмым номером не каждый может играть за «Спартак»
Источник: «Чемпионат»