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  • Глушаков – о нарушении Промесом карантина: «Может, он просто запутался в правилах»

Глушаков – о нарушении Промесом карантина: «Может, он просто запутался в правилах»

31 марта 2020, 00:47
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался о поступке вингера «Аякса» Квинси Промеса, нарушившего карантин в условиях пандемии коронавируса.

  • Голландец сыграл в футбол с друзьями на улице.
  • В Нидерландах из-за эпидемиологической ситуации нельзя собираться группами.
  • Сам футболист уже извинился за произошедшее.
  • Глушаков и Промес вместе выступали за «Спартак» на протяжении четырех сезонов.

«Он у нас отчаянный парень, я его хорошо знаю. Но надо соблюдать правила. Не нужно показывать себя героем. Может, он просто запутался в правилах. Думаю, с ним всe будет нормально. Квинси всегда был улыбчивым парнем, рубаха-парень», – сказал Глушаков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Ахмат Аякс Глушаков Денис Промес Квинси
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