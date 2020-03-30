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  • Глушаков – о Тиле: «Под восьмым номером не каждый может играть за «Спартак»

Глушаков – о Тиле: «Под восьмым номером не каждый может играть за «Спартак»

30 марта 2020, 23:25
10

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил выступление своего бывшего клуба «Спартака» в этом сезоне, а также пошутил по поводу неудачной игры хавбека Гуса Тиля.

«Я не особо слежу за «Спартаком», я и про состав ничего не могу говорить. Есть руководство, тренеры. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу ничего говорить.

Почему говорил, что место «Спартака» шестое или восьмое в этом сезоне? Потому что ушeл костяк, сложно с молодыми бороться за высокие места. Нужны ветераны, которые могли бы повести за собой. Как показал этот сезон, я оказался прав. Значит, разбираюсь в футболе.

Что касается мнения о Тиле, то он не особо играл. Может, ему нужно номер поменять? Под восьмым не каждый может играть за «Спартак» (смеeтся)», – сказал Глушаков.

  • «Спартак» купил Тиля прошлым летом за 18 миллионов евро.
  • В активе голландца 17 матчей, один гол и три ассиста.
  • Глушаков покинул московский клуб по окончании прошлого сезона.
  • Он выступал за «Спартак» как раз под восьмым номером.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис Тил Гус
Комментарии (10)
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Hektor 84
1585602124
Да и ты кроме чемпионского сезона с 8 на спине особо не выделялся. Так что лучше бы молчал.
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DOCTOR PENALTY
1585602505
Да, Дениска, тебе теперь остаётся только грустно шутить.
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ufos73
1585604113
Терек ты уже вытянул, аж на 2 место! Тока с конца
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Play
1585627689
А сегодня под 8 номером за Спартак не все могут играть. Вернее играть могут не только лишь все, мало кто может это делать
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New Life
1585638232
Ромашка завяла. Пора тебе рот закрыть.
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фанат джигурды
1585639359
Фарфан под 8-м номером хорошо играет, намного лучше его прошлого обладателя и ерунду не несет.
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piligrim1986
1585654296
в твою бытность тоже так говорили
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zigbert
1585666039
Спартак пошел на омоложение состава и трудно ожидать результата сразу. А вот таких ветеранов возвращать в команду не хотелось бы.
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