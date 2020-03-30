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    Глушаков – о Тиле: «Под восьмым номером не каждый может играть за «Спартак»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил выступление своего бывшего клуба «Спартака» в этом сезоне, а также пошутил по поводу неудачной игры хавбека Гуса Тиля.

    «Я не особо слежу за «Спартаком», я и про состав ничего не могу говорить. Есть руководство, тренеры. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу ничего говорить.

    Почему говорил, что место «Спартака» шестое или восьмое в этом сезоне? Потому что ушeл костяк, сложно с молодыми бороться за высокие места. Нужны ветераны, которые могли бы повести за собой. Как показал этот сезон, я оказался прав. Значит, разбираюсь в футболе.

    Что касается мнения о Тиле, то он не особо играл. Может, ему нужно номер поменять? Под восьмым не каждый может играть за «Спартак» (смеeтся)», – сказал Глушаков.

    • «Спартак» купил Тиля прошлым летом за 18 миллионов евро.
    • В активе голландца 17 матчей, один гол и три ассиста.
    • Глушаков покинул московский клуб по окончании прошлого сезона.
    • Он выступал за «Спартак» как раз под восьмым номером.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.03.2020 23:25
    Комментарии11
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      Рейтинг: +427

      фанат джигурды 3 часа назад

      Фарфан под 8-м номером хорошо играет, намного лучше его прошлого обладателя и ерунду не несет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      New Life 3 часа назад

      Ромашка завяла. Пора тебе рот закрыть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      БеZуМныЙ 3 часа назад

      Впарил Цорн бездаря свинтаку.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      New Life > БеZуМныЙ 2 часа назад

      У вас в бомжатнике информация плохо налажена, иначе бы знал, что Тиль это креатура Федуна с подачи Слуцкера, и Цорн здесь не причем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 3 часа назад

      Понабрал срамтак всякий хлам и неликвид во главе с физруком. Гыгыгы

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +603

      Play 6 часов назад

      А сегодня под 8 номером за Спартак не все могут играть. Вернее играть могут не только лишь все, мало кто может это делать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Бoрат 12 часов назад

      Твой номер 69 , Дениска . Гыгыгы .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8467

      ufos73 12 часов назад

      Терек ты уже вытянул, аж на 2 место! Тока с конца

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Да, Дениска, тебе теперь остаётся только грустно шутить.

      1
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 13 часов назад

      Да и ты кроме чемпионского сезона с 8 на спине особо не выделялся. Так что лучше бы молчал.

      2
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      Рейтинг: +4879

      Владислав Vlad > Hektor 84 12 часов назад

      Так он и в чемпионский сезон ничего особенного не показал. Было дело, что забивал голы, но так же забивал и на свою опорную зону. И если бы не Зоба, то.......

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