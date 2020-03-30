Глушаков – о Тиле: «Под восьмым номером не каждый может играть за «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оценил выступление своего бывшего клуба «Спартака» в этом сезоне, а также пошутил по поводу неудачной игры хавбека Гуса Тиля.

«Я не особо слежу за «Спартаком», я и про состав ничего не могу говорить. Есть руководство, тренеры. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу ничего говорить.

Почему говорил, что место «Спартака» шестое или восьмое в этом сезоне? Потому что ушeл костяк, сложно с молодыми бороться за высокие места. Нужны ветераны, которые могли бы повести за собой. Как показал этот сезон, я оказался прав. Значит, разбираюсь в футболе.

Что касается мнения о Тиле, то он не особо играл. Может, ему нужно номер поменять? Под восьмым не каждый может играть за «Спартак» (смеeтся)», – сказал Глушаков.

«Спартак» купил Тиля прошлым летом за 18 миллионов евро.

В активе голландца 17 матчей, один гол и три ассиста.

Глушаков покинул московский клуб по окончании прошлого сезона.

Он выступал за «Спартак» как раз под восьмым номером.

Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»

Глушаков: «Месси сказал: «Приходи, нам не хватает такого футболистика»