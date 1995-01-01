Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести Евро-2020, чтобы доиграть сезон в Серии А

    Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает необходимым перенести Евро-2020, чтобы появилась возможность завершить национальные чемпионаты и другие клубные турниры, остановленные из-за пандемии коронавируса.

    «Мы предложим УЕФА перенести Евро. Попытаемся доиграть сезон в Серии А, потому что так будет честнее и правильнее, учитывая те огромные инвестиции и убытки, с которыми столкнулись наши клубы», – сказал Гравина.

    • Чемпионат Италии пока приостановлен до 3 апреля.
    • По информации La Repubblica, турнир планируют возобновить в мае и завершить в конце июня.
    • Старт Евро-2020 должен состояться 12 июня как раз в Италии, которая стала главным очагом коронавируса в Европе.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75348
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru