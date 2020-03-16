Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести Евро-2020, чтобы доиграть сезон в Серии А

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает необходимым перенести Евро-2020, чтобы появилась возможность завершить национальные чемпионаты и другие клубные турниры, остановленные из-за пандемии коронавируса.
«Мы предложим УЕФА перенести Евро. Попытаемся доиграть сезон в Серии А, потому что так будет честнее и правильнее, учитывая те огромные инвестиции и убытки, с которыми столкнулись наши клубы», – сказал Гравина.
- Чемпионат Италии пока приостановлен до 3 апреля.
- По информации La Repubblica, турнир планируют возобновить в мае и завершить в конце июня.
- Старт Евро-2020 должен состояться 12 июня как раз в Италии, которая стала главным очагом коронавируса в Европе.
Источник: Sky Sports