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  • Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести Евро-2020, чтобы доиграть сезон в Серии А

Федерация футбола Италии предложит УЕФА перенести Евро-2020, чтобы доиграть сезон в Серии А

16 марта 2020, 07:54
2

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает необходимым перенести Евро-2020, чтобы появилась возможность завершить национальные чемпионаты и другие клубные турниры, остановленные из-за пандемии коронавируса.

«Мы предложим УЕФА перенести Евро. Попытаемся доиграть сезон в Серии А, потому что так будет честнее и правильнее, учитывая те огромные инвестиции и убытки, с которыми столкнулись наши клубы», – сказал Гравина.

  • Чемпионат Италии пока приостановлен до 3 апреля.
  • По информации La Repubblica, турнир планируют возобновить в мае и завершить в конце июня.
  • Старт Евро-2020 должен состояться 12 июня как раз в Италии, которая стала главным очагом коронавируса в Европе.

Источник: Sky Sports
Италия. Серия А
Комментарии (2)
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Dizayner
1584350990
в такой ситуации проводить евро вообще не целесообразно, передвинуть на 2021 год, доиграть чемпионаты и ЛЧ
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FanatSerj
1584354047
" учитывая те огромные инвестиции и убытки" - самые бедные заныли, а ничего что люди уже билеты на транспорт и отели оплатили и там уже не вернут деньги. Насрать на вашу Серию А с большой колокольни.
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