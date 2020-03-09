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  • ФНЛ. «Торпедо» упустил в Курске победу с 2:0 и довел безвыигрышную серию до шести матчей, «Химки» разгромили «Томь» и другие результаты

ФНЛ. «Торпедо» упустил в Курске победу с 2:0 и довел безвыигрышную серию до шести матчей, «Химки» разгромили «Томь» и другие результаты

9 марта 2020, 17:29
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«Торпедо» довел серию без побед во всех турнирах до шести матчей: в Курске команда Сергея Игнашевича вела 2:0, но упустила преимущество. В таблице москвичи идут третьими.

В другой встрече «Химки» разгромили «Томь». «Шинник» в гостях оказался сильнее аутсайдера прошлого сезона РПЛ.

Первенство ФНЛ. 26-й тур

Енисей (Красноярск) – Шинник (Ярославль) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Щербаков, 12; 0:2 – Эктов, 53; 0:3 – Пухов, 76; 1:3 – Лескано, 90+2.

Химки – Томь (Томск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Барков, 45+2; 2:0 – Смирнов, 70; 3:0 – Смирнов, 76.

Авангард (Курск) – Торпедо (Москва) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Руденко, 3; 0:2 – Сергеев, 26; 1:2 – Ковалев, 62; 2:2 – Машуков, 64.

Удаления: Земсков, 90+5 – нет.

Нижний Новгород – Балтика (Калининград) – 0:0

Ротор (Волгоград) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Муллин, 31; 1:1 – Уридия, 74.

Удаления: Микелтадзе, 90+2 (вторая ж.к.) – Канаев, 88 (вторая ж.к.).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Енисей Шинник Химки Томь Авангард Торпедо Нижний Новгород Балтика Ротор Нефтехимик
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geroin161
1583770728
Хочется посмотреть реакцию фанов Торпедо)))))
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