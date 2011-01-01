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    Лига Европы. «Айнтрахт» прошел «Зальцбург» и сыграет с «Базелем»

    Состоялся последний матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» сыграл вничью с австрийцами и прошел дальше. Дубль оформил португалец Андре Силва.

    В следующем раунде «Айнтрахт» встретится с «Базелем». Швейцарцы в 1/16 финала прошли кипрский АПОЭЛ.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Зальцбург (Австрия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ульмер, 10; 1:1 – Силва, 30; 2:1 – Онгюэн, 72; 2:2 – Силва, 83.

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2728

      zatonn 49 минут назад

      Давненько не было такого, чтобы сразу три немецких клуба вышло в 1/8 финала ЛЕ. Мои поздравления поклонникам фармацевтов, волков и Львов!

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