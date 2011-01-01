Лига Европы. «Айнтрахт» прошел «Зальцбург» и сыграет с «Базелем»

Состоялся последний матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» сыграл вничью с австрийцами и прошел дальше. Дубль оформил португалец Андре Силва.

В следующем раунде «Айнтрахт» встретится с «Базелем». Швейцарцы в 1/16 финала прошли кипрский АПОЭЛ.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Зальцбург (Австрия) – Айнтрахт (Германия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Ульмер, 10; 1:1 – Силва, 30; 2:1 – Онгюэн, 72; 2:2 – Силва, 83.

Результаты Лиги Европы