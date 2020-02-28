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Судьи
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
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Зальцбург - Айнтрахт

28.02.2020, Пятница, 20:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Зальцбург - Айнтрахт
Первый матч: 1 - 4
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 20 февраля, четверг 20:55 Айнтрахт 4:1 Зальцбург
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