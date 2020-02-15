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  • Холанд: «Глядя на Мбаппе, понимаешь, что в футболе всегда можно достичь большего»

Холанд: «Глядя на Мбаппе, понимаешь, что в футболе всегда можно достичь большего»

15 февраля 2020, 11:15

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признался, что он ориентируется на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я всегда мечтал стать одним из лучших игроков в мире. Когда я был моложе, знал, что у меня все хорошо, но впереди еще долгий путь. Понимал, что я еще ничего не добился по сравнению с другими. Когда я был в «Зальцбурге», то начал забивать много голов. Но глядя на Мбаппе, понимаешь, что в футболе всегда можно достичь большего», – сказал норвежец.

  • Холанд в январе перешел в «Боруссию» и уже забил девять голов в шести матчах.
  • Мбаппе – чемпион мира 2018 года.
  • На клубном уровне француз уже выиграл шесть трофеев.

Холанд – первый игрок в истории Бундеслиги, забивший восемь голов в своих стартовых пяти матчах

Холанд – лучший игрок Бундеслиги в январе

Источник: AS
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Боруссия Д ПСЖ Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
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