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    Холанд: «Глядя на Мбаппе, понимаешь, что в футболе всегда можно достичь большего»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признался, что он ориентируется на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    «Я всегда мечтал стать одним из лучших игроков в мире. Когда я был моложе, знал, что у меня все хорошо, но впереди еще долгий путь. Понимал, что я еще ничего не добился по сравнению с другими. Когда я был в «Зальцбурге», то начал забивать много голов. Но глядя на Мбаппе, понимаешь, что в футболе всегда можно достичь большего», – сказал норвежец.

    • Холанд в январе перешел в «Боруссию» и уже забил девять голов в шести матчах.
    • Мбаппе – чемпион мира 2018 года.
    • На клубном уровне француз уже выиграл шесть трофеев.

    Холанд – первый игрок в истории Бундеслиги, забивший восемь голов в своих стартовых пяти матчах

    Холанд – лучший игрок Бундеслиги в январе

    Источник: AS

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