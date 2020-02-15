Холанд: «Глядя на Мбаппе, понимаешь, что в футболе всегда можно достичь большего»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признался, что он ориентируется на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я всегда мечтал стать одним из лучших игроков в мире. Когда я был моложе, знал, что у меня все хорошо, но впереди еще долгий путь. Понимал, что я еще ничего не добился по сравнению с другими. Когда я был в «Зальцбурге», то начал забивать много голов. Но глядя на Мбаппе, понимаешь, что в футболе всегда можно достичь большего», – сказал норвежец.

Холанд в январе перешел в «Боруссию» и уже забил девять голов в шести матчах.

Мбаппе – чемпион мира 2018 года.

На клубном уровне француз уже выиграл шесть трофеев.

Холанд – первый игрок в истории Бундеслиги, забивший восемь голов в своих стартовых пяти матчах

Холанд – лучший игрок Бундеслиги в январе