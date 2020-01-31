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  • Журналист Самолис: «Защитник Пападопулос в Москве, чтобы завершить трансфер в «Динамо»

Журналист Самолис: «Защитник Пападопулос в Москве, чтобы завершить трансфер в «Динамо»

31 января 2020, 01:33
4

Трансфер защитника клуба второй Бундеслиги «Гамбурга» Кирякоса Пападопулоса в «Динамо» близок к завершению, информирует греческий журналист Димитрис Самолис.

«Кирякос Пападопулос находится в Москве, чтобы завершить трансфер из «Гамбурга» в «Динамо», – написал Самолис в социальной сети.

  • Пападопулос выступает за «Гамбург» с 2017 года.
  • В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: твиттер Димитриса Самолиса

Представляет греческое издание Sport24, освещает футбол. Аудитория в твиттере - более 1,4 тысячи подписчиков.

Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Гамбург Динамо Пападопулос Кирякос
Комментарии (4)
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evgevg13
1580445957
В текущем сезоне игрок провел всего два матча.Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро. То есть два раза вышел на работу и его оценили в кругленькую сумму. Совсем мир с катушек съехал...
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RotBerg
1580450492
Завершить карьеру
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FanatSerj
1580453278
Вторая Бундес лига? ну так себе решение даже с учетом прошлых заслуг игрока в Фифе )) Не лучше бы взять какого нибудь нашего защитника из ФНЛ и желательно помоложе, вон у Ростова же прокатило, хотя Карпин вообще в защиту не умеет это еще по Спартаку известно.
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Павелий
1580468541
Динамо только вылезло на 8-е место, а тут снова Попадопулос на горизонте нарисовался.
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