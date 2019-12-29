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    Журналист Самолис: «Защитник Пападопулос в Москве, чтобы завершить трансфер в «Динамо»

    Трансфер защитника клуба второй Бундеслиги «Гамбурга» Кирякоса Пападопулоса в «Динамо» близок к завершению, информирует греческий журналист Димитрис Самолис.

    «Кирякос Пападопулос находится в Москве, чтобы завершить трансфер из «Гамбурга» в «Динамо», – написал Самолис в социальной сети.

    • Пападопулос выступает за «Гамбург» с 2017 года.
    • В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Источник: твиттер Димитриса Самолиса

    Представляет греческое издание Sport24, освещает футбол. Аудитория в твиттере - более 1,4 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 01:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      elessar arnor 11 минут назад

      в фифе когда-то был невероятно крут

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