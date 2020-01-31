Журналист Самолис: «Защитник Пападопулос в Москве, чтобы завершить трансфер в «Динамо»

Трансфер защитника клуба второй Бундеслиги «Гамбурга» Кирякоса Пападопулоса в «Динамо» близок к завершению, информирует греческий журналист Димитрис Самолис.
«Кирякос Пападопулос находится в Москве, чтобы завершить трансфер из «Гамбурга» в «Динамо», – написал Самолис в социальной сети.
- Пападопулос выступает за «Гамбург» с 2017 года.
- В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: твиттер Димитриса Самолиса
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