Журналист Самолис: «Защитник Пападопулос в Москве, чтобы завершить трансфер в «Динамо»

Трансфер защитника клуба второй Бундеслиги «Гамбурга» Кирякоса Пападопулоса в «Динамо» близок к завершению, информирует греческий журналист Димитрис Самолис.

«Кирякос Пападопулос находится в Москве, чтобы завершить трансфер из «Гамбурга» в «Динамо», – написал Самолис в социальной сети.