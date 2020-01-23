Вингер «Ювентуса» Пьяца переходит в «Кальяри». Им интересовался «Зенит»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что вингер Марко Пьяца в ближайшее время станет игроком «Кальяри».
«Мы близки к соглашению с «Кальяри». Пьяца хорошо тренируется, и мы рады, что он перейдет в клуб, где получит возможность играть. Это будет аренда на 18 месяцев с возможностью выкупа контракта», – сказал Паратичи.
- Пьяца перешел в «Ювентус» летом 2016 года из загребского «Динамо» за 23 миллиона евро.
- Хорват провел 20 матчей за туринский клуб и забил один гол.
- Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
- В 2017 году «Зенит» уже пытался заполучить Пьяцу.
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Источник: Football Italia