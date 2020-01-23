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  • Вингер «Ювентуса» Пьяца переходит в «Кальяри». Им интересовался «Зенит»

Вингер «Ювентуса» Пьяца переходит в «Кальяри». Им интересовался «Зенит»

23 января 2020, 13:15
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что вингер Марко Пьяца в ближайшее время станет игроком «Кальяри».

«Мы близки к соглашению с «Кальяри». Пьяца хорошо тренируется, и мы рады, что он перейдет в клуб, где получит возможность играть. Это будет аренда на 18 месяцев с возможностью выкупа контракта», – сказал Паратичи.

  • Пьяца перешел в «Ювентус» летом 2016 года из загребского «Динамо» за 23 миллиона евро.
  • Хорват провел 20 матчей за туринский клуб и забил один гол.
  • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
  • В 2017 году «Зенит» уже пытался заполучить Пьяцу.

ФАН: «Зенит» заинтересовался хавбеком «Ювентуса» Пьяцей

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ювентус Зенит Кальяри Пьяца Марко
Комментарии (1)
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порт
1579777131
Не, Пьяца нам не надо, своих пьяцов хватает.
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