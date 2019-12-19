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ФАН: «Зенит» заинтересовался хавбеком «Ювентуса» Пьяцей

19 декабря 2019, 12:18
3

По информации ФАН, «Зенит» следит за полузащитником «Ювентуса» Марко Пьяцей.

Петербургский клуб может начать переговоры по переходу 24-летнего хорвата, если будет продан форвард Себастьян Дриусси. «Зенит» рассматривает вариант с арендой Пьяцы до конца сезона и правом последующего выкупа.

  • Пьяцца перешел в «Ювентус» летом 2016 года из загребского «Динамо» за 23 миллиона евро.
  • Хорват провел 20 матчей за туринский клуб и забил один гол.
  • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
  • В 2017 году «Зенит» уже пытался заполучить Пьяцу.

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Пьяца Марко Дриусси Себастьян
Комментарии (3)
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NovV
1576753917
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Dark_Soul
1576754925
Было бы отлично еще одного хроника туда на лечение сплавить. Игрок неплохой, техничный.. если врачи постараются, матчей 7-10 в сезон он вам отыграет )
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ItalianFootball
1576832247
4 года в никуда. Подлейшая травма.
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