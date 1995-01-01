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    ФАН: «Зенит» заинтересовался хавбеком «Ювентуса» Пьяцей

    По информации ФАН, «Зенит» следит за полузащитником «Ювентуса» Марко Пьяцей.

    Петербургский клуб может начать переговоры по переходу 24-летнего хорвата, если будет продан форвард Себастьян Дриусси. «Зенит» рассматривает вариант с арендой Пьяцы до конца сезона и правом последующего выкупа.

    • Пьяцца перешел в «Ювентус» летом 2016 года из загребского «Динамо» за 23 миллиона евро.
    • Хорват провел 20 матчей за туринский клуб и забил один гол.
    • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
    • В 2017 году «Зенит» уже пытался заполучить Пьяцу.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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