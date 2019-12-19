ФАН: «Зенит» заинтересовался хавбеком «Ювентуса» Пьяцей

По информации ФАН, «Зенит» следит за полузащитником «Ювентуса» Марко Пьяцей.
Петербургский клуб может начать переговоры по переходу 24-летнего хорвата, если будет продан форвард Себастьян Дриусси. «Зенит» рассматривает вариант с арендой Пьяцы до конца сезона и правом последующего выкупа.
- Пьяцца перешел в «Ювентус» летом 2016 года из загребского «Динамо» за 23 миллиона евро.
- Хорват провел 20 матчей за туринский клуб и забил один гол.
- Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
- В 2017 году «Зенит» уже пытался заполучить Пьяцу.
Источник: ФАН
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