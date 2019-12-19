ФАН: «Зенит» заинтересовался хавбеком «Ювентуса» Пьяцей

По информации ФАН, «Зенит» следит за полузащитником «Ювентуса» Марко Пьяцей.

Петербургский клуб может начать переговоры по переходу 24-летнего хорвата, если будет продан форвард Себастьян Дриусси. «Зенит» рассматривает вариант с арендой Пьяцы до конца сезона и правом последующего выкупа.