Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Селюк: «Галатасараю» не удастся увести Бенито из-под носа у киевского «Динамо»

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-хавбека «Тамбова» Бенито, прокомментировал информацию о возможном переходе нигерийца в «Галатасарай».

    «Приятно, что за Бенито ведется борьба между «Галатасараем» и «Динамо» Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским «Динамо». На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в «Динамо». В том числе «Галатасарай».

    «Галатасарай» хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой «Галатасарай» и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с «Динамо» Киев. И в случае даже ведения переговоров «Галатасарай» лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.

    СМИ пишут, что «Галатасарай» хочет увести Бенито у «Динамо» из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и «Галатасарай»: из-под носа у «Динамо» увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для «Галатасарая» большими проблемами», – сказал Селюк.

    • Бенито выступал за «Тамбов» с августа 2018 года.
    • За полтора сезона хавбек отличился тремя голами и одним ассистом в 35 матчах.

    Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75024
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru