Селюк: «Галатасараю» не удастся увести Бенито из-под носа у киевского «Динамо»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-хавбека «Тамбова» Бенито, прокомментировал информацию о возможном переходе нигерийца в «Галатасарай».

«Приятно, что за Бенито ведется борьба между «Галатасараем» и «Динамо» Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским «Динамо». На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в «Динамо». В том числе «Галатасарай».

«Галатасарай» хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой «Галатасарай» и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с «Динамо» Киев. И в случае даже ведения переговоров «Галатасарай» лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.

СМИ пишут, что «Галатасарай» хочет увести Бенито у «Динамо» из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и «Галатасарай»: из-под носа у «Динамо» увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для «Галатасарая» большими проблемами», – сказал Селюк.

Бенито выступал за «Тамбов» с августа 2018 года.

За полтора сезона хавбек отличился тремя голами и одним ассистом в 35 матчах.

Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»