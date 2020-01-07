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  • Селюк: «Галатасараю» не удастся увести Бенито из-под носа у киевского «Динамо»

Селюк: «Галатасараю» не удастся увести Бенито из-под носа у киевского «Динамо»

7 января 2020, 17:34
5

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-хавбека «Тамбова» Бенито, прокомментировал информацию о возможном переходе нигерийца в «Галатасарай».

«Приятно, что за Бенито ведется борьба между «Галатасараем» и «Динамо» Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским «Динамо». На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в «Динамо». В том числе «Галатасарай».

«Галатасарай» хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой «Галатасарай» и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с «Динамо» Киев. И в случае даже ведения переговоров «Галатасарай» лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.

СМИ пишут, что «Галатасарай» хочет увести Бенито у «Динамо» из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и «Галатасарай»: из-под носа у «Динамо» увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для «Галатасарая» большими проблемами», – сказал Селюк.

  • Бенито выступал за «Тамбов» с августа 2018 года.
  • За полтора сезона хавбек отличился тремя голами и одним ассистом в 35 матчах.

Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

Источник: Sport24
Украина. Премьер-лига Турция. Суперлига Динамо К Галатасарай Тамбов Бенито Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Бухбух
1578411777
Селюк так всё расписал, как-будто на этого Бенито о...енный спрос.
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Viper for CSKA
1578415786
"Российские клубы спят". Да никому не нужны ваши клиенты, гражданин Селюк. ЦСКА вон купил очередного путешественника из рук рабовладельца всея Руси, так его семнадцатилетний парень за пояс заткнул. Не нужны нам такие покупки, качественнее ищите в джунглях и прериях.
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Hektor 84
1578420337
Смешной товарищ))) ага еще клубы Апл и серии А то же спят.
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raritet
1578560114
Быть футбольным агентом и разбираться в футболе , это, как говорится в Одессе, две большие разницы. И с чего это господин Селюк решил, что Бенито -это то. о чем мечтали и ждали его , как Мессию, все клубы России
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serhio80
1579333807
Никому в РФ клиенты селюка не нужны)
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