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Кьеллини: «Я болел за «Милан», но с годами стал умнее»

12 ноября 2019, 09:48
5

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что раньше являлся болельщиком «Милана».

«Я болел за «Милан», к сожалению, но затем я выздоровел. С годами я стал умнее. У меня есть брат-близнец, он был фанатом «Ювентуса», и мне пришлось выбрать «Милан» в противовес ему. Можете себе представить, как он был счастлив, когда «Юве» купил меня? После переезда сюда я сразу влюбился в клуб. Теперь, думаю, трудно найти на этой планете человека, который любит «Ювентус» больше, чем я», – сказал Кьеллини.

  • 35-летний футболист выступает за туринский клуб с 2005 года.
  • В составе «Ювентуса» центрбек провел 507 матчей и забил 36 голов.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ювентус Кьеллини Джорджо
Комментарии (5)
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mihail200606
1573543836
Зверь..
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_MATRIX_
1573585379
То есть болеть за Милан - значит быть нездоровым? Хамство никого не красит.
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ItalianFootball
1573629046
Как нам тебя не хватает, Джорджо((((
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