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    Кьеллини: «Я болел за «Милан», но с годами стал умнее»

    Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что раньше являлся болельщиком «Милана».

    «Я болел за «Милан», к сожалению, но затем я выздоровел. С годами я стал умнее. У меня есть брат-близнец, он был фанатом «Ювентуса», и мне пришлось выбрать «Милан» в противовес ему. Можете себе представить, как он был счастлив, когда «Юве» купил меня? После переезда сюда я сразу влюбился в клуб. Теперь, думаю, трудно найти на этой планете человека, который любит «Ювентус» больше, чем я», – сказал Кьеллини.

    • 35-летний футболист выступает за туринский клуб с 2005 года.
    • В составе «Ювентуса» центрбек провел 507 матчей и забил 36 голов.

    Источник: Football Italia

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