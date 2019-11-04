Примера. «Вальядолид» разгромил «Мальорку», «Гранада» проиграла «Реал Сосьедаду»

Завершились матчи 12-го тура Примеры. «Вальядолид» разгромил «Мальорку» на своем поле – 3:0. «Гранада» проиграла во втором матче подряд, на этот раз уступив «Реал Сосьедаду» – встреча завершилась со счетом 1:2.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Вальядолид – Мальорка – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фернандес, 40; 2:0 – Унал, 50 (с пенальти); 3:0 – Рамирес, 90.

Вильярреал – Атлетик – 0:0 (0:0)

Осасуна – Алавес – 4:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Гарсия, 20; 2:0 – Чими, 26; 2:1 – Лагуардия, 27; 3:1 – Торрес, 45 (с пенальти); 3:2 – Перес, 51 (с пенальти); 4:2 – Вильар, 55 (с пенальти).

Леганес – Эйбар – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Эн-Несири, 6; 1:1 – Шарлес, 17; 1:2 – Кике, 84.

Сельта – Хетафе – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Кенеди, 37.

Гранада – Реал Сосьедад – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Порту, 21; 1:1 – Вадильо, 36; 1:2 – Порту, 89.

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