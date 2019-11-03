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Сельта - Хетафе

03.11.2019, Воскресенье, 20:30 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Примера, 12 тур Сельта - Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
23 тур
9 февраля, суббота 15:00 Хетафе 3:1 Сельта
7 тур
1 октября, понедельник 22:00 Сельта 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
19 февраля, понедельник 23:00 Хетафе 3:0 Сельта
5 тур
21 сентября, четверг 22:00 Сельта 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 20:15 Хетафе 0:1 Сельта
7 тур
2 октября, пятница 21:30 Сельта 0:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
20 тур
26 января, понедельник 22:45 Хетафе 2:1 Сельта
1 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Сельта 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 21:00 Сельта 1:1 Хетафе
6 тур
26 сентября, четверг 23:59 Хетафе 2:0 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
16 февраля, суббота 19:00 Хетафе 3:1 Сельта
5 тур
22 сентября, суббота 20:00 Сельта 2:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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