«Интер» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Балотелли. Форвард в ответ показал средний палец

А его дисквалифицировали за средний палец?? Думаю, матчей пять будет нормально, чтобы нигеров в реальность вернуть. Ну действительно же не в себе парни, в последнее время, с этим придуманным расизмом.
«Интер» заплатит штраф в размере 5 тысяч евро за поведение фанатов в гостевом матче чемпионата Италии против «Брешии» (2:1).
Фанаты миланского клуба оскорбляли бывшего форварда команды Марио Балотелли. В ответ тот показал им средний палец.
- Марио выступал за «Интер» с 2006 по 2010-й.
- Он успел сыграть в составе принципиальных соперников из «Милана».