«Интер» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Балотелли. Форвард в ответ показал средний палец

«Интер» заплатит штраф в размере 5 тысяч евро за поведение фанатов в гостевом матче чемпионата Италии против «Брешии» (2:1).

Фанаты миланского клуба оскорбляли бывшего форварда команды Марио Балотелли. В ответ тот показал им средний палец.