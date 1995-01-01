Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    «Интер» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Балотелли. Форвард в ответ показал средний палец

    «Интер» заплатит штраф в размере 5 тысяч евро за поведение фанатов в гостевом матче чемпионата Италии против «Брешии» (2:1).

    Фанаты миланского клуба оскорбляли бывшего форварда команды Марио Балотелли. В ответ тот показал им средний палец.

    • Марио выступал за «Интер» с 2006 по 2010-й.
    • Он успел сыграть в составе принципиальных соперников из «Милана».

    Источник: CalcioMercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:32
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Томик 3 минуты назад

      А его дисквалифицировали за средний палец?? Думаю, матчей пять будет нормально, чтобы нигеров в реальность вернуть. Ну действительно же не в себе парни, в последнее время, с этим придуманным расизмом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Fotball 2 часа назад

      Ну нормально же всё. Балотели самого надо наказывать за палец средний.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      То ли ещё будет > Fotball 7 минут назад

      Может быть будем к нему более снисходительны, всё-таки это эмоции.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74313
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru