Гончаренко, Семин, Евсеев – номинанты на приз лучшему тренеру месяца

РПЛ озвучила список номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сентября.

Претендентами на награду стали Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Семин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).

В трех матчах, которые состоялись в сентябре, ЦСКА и «Локомотив» набрали по 9 очков. «Уфа» набрала 5 очков, но все матчи отыграла на ноль. «Сочи» и «Оренбург» заработали по 6 очков.

Проголосовать за тренера можно по ссылке.

РПЛ также запустила голосование на звание лучшего футболиста турнира в сентябре.