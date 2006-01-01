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    Гончаренко, Семин, Евсеев – номинанты на приз лучшему тренеру месяца

    РПЛ озвучила список номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сентября.

    Претендентами на награду стали Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Семин («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа»), Александр Точилин («Сочи») и Владимир Федотов («Оренбург»).

    В трех матчах, которые состоялись в сентябре, ЦСКА и «Локомотив» набрали по 9 очков. «Уфа» набрала 5 очков, но все матчи отыграла на ноль. «Сочи» и «Оренбург» заработали по 6 очков.

    Проголосовать за тренера можно по ссылке.

    РПЛ также запустила голосование на звание лучшего футболиста турнира в сентябре.

    Источник: группа РПЛ во «ВКонтакте»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +369

      ursosan 20 минут назад

      Юрий Павлович! Без вариантов

      1
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      Рейтинг: +487

      OBOLEV 40 минут назад

      У палыча много наград ) Дай дорогу молодым. Думаю Если Евсеем получит ,то Семин не расстроится .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7491

      parevg 54 минуты назад

      шПалычу этот приз можно давать ежемесячно, у него даже Мурило заиграл.

      1
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      Рейтинг: -19

      xavo73 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      -4
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      Рейтинг: +7491

      parevg > xavo73 59 минут назад

      Сдохни спаммер

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      Рейтинг: +6753

      silver29 1 час назад

      Однозначно в сентябре Семин ! У Локо соперники пожоще были.

      2
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      Рейтинг: +3370

      paracetamol 1 час назад

      Я за Евсеева!

      0
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      Рейтинг: +1186

      srg38 1 час назад

      ну тут Юрий Павлович без сомнений

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