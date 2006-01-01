Влашич, Крыховяк и Дзюба – в пятерке номинантов на звание игрока месяца РПЛ

Пресс-служба российской Премьер-лиги запустила голосование на звание лучшего футболиста турнира в сентябре.

В топ-5 вошли:

В голосовании участвуют пользователи VK, а также эксперты лиги и «Матч ТВ».

Лучшим игроком июля стал форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, в августе – нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.