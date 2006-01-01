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    Влашич, Крыховяк и Дзюба – в пятерке номинантов на звание игрока месяца РПЛ

    Пресс-служба российской Премьер-лиги запустила голосование на звание лучшего футболиста турнира в сентябре.

    В топ-5 вошли:

    В голосовании участвуют пользователи VK, а также эксперты лиги и «Матч ТВ».

    Лучшим игроком июля стал форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, в августе – нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

    Источник: Официальное сообщество РПЛ во «ВКонтакте»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1928

      ухоженный крокодил 23 минуты назад

      П.а.д.ла Гжегож Крыховяк будет лучшим.
      Я бы в матче с Зенитом, уже в первом тайме его удалил.
      Это как Семин, когда проигрывает и не скрывает, орет ломайте их.
      Он Е.бло,

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7097

      ufos73 > ухоженный крокодил 12 минут назад

      Иди маме в юбку поплачься, здесь ни кому не интересны твои сопли

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1361

      VGreen 31 минуту назад

      Крыховяк безусловно.

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