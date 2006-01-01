Влашич, Крыховяк и Дзюба – в пятерке номинантов на звание игрока месяца РПЛ

П.а.д.ла Гжегож Крыховяк будет лучшим.
Я бы в матче с Зенитом, уже в первом тайме его удалил.
Это как Семин, когда проигрывает и не скрывает, орет ломайте их.
Он Е.бло,
Пресс-служба российской Премьер-лиги запустила голосование на звание лучшего футболиста турнира в сентябре.
В топ-5 вошли:
- полузащитник ЦСКА Никола Влашич (два гола и два ассиста в трех матчах);
- полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (два гола и два ассиста в трех матчах);
- защитник ЦСКА Хердур Магнуссон (два гола в трех матчах);
- нападающий «Зенита» Артем Дзюба (один гол и два ассиста в трех матчах);
- вратарь «Уфы» Александр Беленов (три сухих матча их трех).
В голосовании участвуют пользователи VK, а также эксперты лиги и «Матч ТВ».
Лучшим игроком июля стал форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, в августе – нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.