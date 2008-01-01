Главные новости дня. Черышев забил первый гол в сезоне, «Ростов» презентовал Мамаева

Покеттино может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги.

Первый гол Черышева в сезоне в ворота «Атлетика» засчитали после VAR.

«Ростов» всухую разгромил «Динамо», москвичи больше месяца идут без побед.

«Ростов» во время матча с «Динамо» презентовал Мамаева. Игрок будет выступать под десятым номером.

«Локомотив» благодаря Крыховяку победил «Зенит», выиграв третий матч подряд.

Гаттузо в компании Трабукки присутствовал на матче «Локомотив» – «Зенит».

«Манчестер Сити» победил «Эвертон» и сократил отставание от «Ливерпуля» до пяти очков.

VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд