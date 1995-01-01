АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон» и сократил отставание от «Ливерпуля» до пяти очков

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в седьмом туре встретился с «Эвертоном». Благодаря голу Рияда Мареза команда Хосепа Гвардиолы победила.

«Сити» идет на втором месте и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков. «Эвертон» занимает в таблице 15 место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Эвертон – Манчестер Сити – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Жезус, 24; 1:1 – Кальверт-Льюин, 33; 1:2 – Марез, 71; 1:3 – Стерлинг, 84.

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