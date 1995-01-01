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    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Эвертон» и сократил отставание от «Ливерпуля» до пяти очков

    Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в седьмом туре встретился с «Эвертоном». Благодаря голу Рияда Мареза команда Хосепа Гвардиолы победила.

    «Сити» идет на втором месте и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков. «Эвертон» занимает в таблице 15 место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

    Эвертон – Манчестер Сити – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Жезус, 24; 1:1 – Кальверт-Льюин, 33; 1:2 – Марез, 71; 1:3 – Стерлинг, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1992

      Masteralex 25 минут назад

      отставание как было так и осталось 5 очков, зачем считать эти отставания в пределах одного тура, какое-то намеренное введение в заблуждение, может подуматься ведь что Ливерпуль не победил и Сити реально сократил отрыв

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      Рейтинг: +1095

      21082014 38 минут назад

      Эвертон оказал очень достойное сопротивление чемпиону,но не более.увы.и если голкипер гостей сделал все для победы своих,то Пикфорд в очередной раз сыграл крайне неубедительно.

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      Рейтинг: +3455

      dinar7777dinar > 21082014 35 минут назад

      а у англов я вообще никогда не видел хорошего вратаря что дыра симэн что харт что пикфорд !

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      Рейтинг: +3455

      dinar7777dinar 40 минут назад

      эвертон был хорошо в атаке ! мина мог забивать головой пару мячей !! великолепен эдерсон тащил просто красава. какие же топ вратари у бразилов сегодня хотя они по сути никогда не славились хорошими вратарями ! Были таффарел , дида и сезар но они были средние голкиперы по сути .

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