РПЛ. «Ростов» всухую разгромил «Динамо», москвичи больше месяца идут без побед

В 11 туре РПЛ «Ростов» крупно обыграл «Динамо». Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве после удаления подписанного летом Заурбека Плиева.

«Динамо» терпит третье поражение подряд. Последний раз команда Дмитрия Хохлова побеждала 24 августа (соперник – «Тамбов», выходец из ФНЛ). На текущей неделе руководство москвичей выразило тренеру поддержку.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Попов, 25; 2:0 – Шомуродов, 37; 3:0 – Зайнутдинов, 83.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зайнутдинов, 82), Байрамян (Саплинов, 68), Ерeменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Долгов, 86).

«Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски (Н’Жи, 68), Панченко (Филипп, 71), Игбун.

Предупреждения: Байрамян, 54; Попов, 65 – Шиманьски, 16; Плиев, 21; Каборе, 47; Жоаозиньо, 85.

Удаления: нет – Плиев, 66 (вторая ж.к.).

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