Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    РПЛ. «Ростов» всухую разгромил «Динамо», москвичи больше месяца идут без побед

    В 11 туре РПЛ «Ростов» крупно обыграл «Динамо». Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве после удаления подписанного летом Заурбека Плиева.

    «Динамо» терпит третье поражение подряд. Последний раз команда Дмитрия Хохлова побеждала 24 августа (соперник – «Тамбов», выходец из ФНЛ). На текущей неделе руководство москвичей выразило тренеру поддержку.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Попов, 25; 2:0 – Шомуродов, 37; 3:0 – Зайнутдинов, 83.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зайнутдинов, 82), Байрамян (Саплинов, 68), Ерeменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Долгов, 86).

    «Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски (Н’Жи, 68), Панченко (Филипп, 71), Игбун.

    Предупреждения: Байрамян, 54; Попов, 65 – Шиманьски, 16; Плиев, 21; Каборе, 47; Жоаозиньо, 85.

    Удаления: нет – Плиев, 66 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:23
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2899

      Рубинище 44 секунды назад

      Красавцы, молодцы. Ростов с убедительной победой. И Зенит догнали. Что ещё нужно сделать , что бы в Динамо тренера сменили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34091

      MaxRnD 1 минуту назад

      Наверное первая игра Ростова без е..анутого судейства. Турбин - топ.
      Где-то не досвистел в сторону Динамо, где-то в сторону Ростова, а в общем на очень приличном уровне провёл матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4126

      ivany4 1 минуту назад

      Хорошая игра.
      Красивые голы.
      Ростову так продолжать и дальше! Валера "вышел из пике".))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1196

      Дедуктор 4 минуты назад

      В первом тайме игра была просто отличная. Да еще и дух Ван Бастена посетил ростовскую арену.
      То, что заключили контракт с Мамаевым, это добре. Если Павел вернется на прежний уровень игры, то вместе с Еременко и Норманом это, возможно, будет лучшая средняя линия в РПЛ. А еще Чернов очень хорош, да и Попов. Бабурин явно прогрессирует. С такими игроками команда может неплохо себя в еврокубках показать, куда надо попадать в обязательном порядке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4261

      Krossmen73 4 минуты назад

      Какие же ростовчане всё-таки молодцы!!!После небольшого спада команда снова в полном порядке!!!Строго в обороне(если что Бабурин всё подчистил) и прекрасно в атаке.Никого не хочется выделять.Все сыграли на пять с плюсом!Браво Ростов!Браво Карпин!!!Всех болельщиков дончан с победой!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1795

      Виталий Орехов > Krossmen73 2 минуты назад

      Спасибо, братан!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1795

      Виталий Орехов 4 минуты назад

      С победой, Ростовчане!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Бенедиктус 8 минут назад

      Ростов лучшие!!! Красавцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1407

      Борат 9 минут назад

      Кто проживает на дне океана???

      Д-мо в фнл, раз уж торпеда в вышку метит, чтоб не было переизбытка московских команд!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3339

      paracetamol 9 минут назад

      Пора погоны снимать! Позор!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1017

      омск55 9 минут назад

      Разгром это 5-0. 10-0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      SAMARA.KS > омск55 7 минут назад

      Разгром от 3 и больше,,,

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73806
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru