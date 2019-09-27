Sport24: руководство «Динамо» выразило поддержку Хохлову после вылета из Кубка России от «Луча»

Сегодня, 27 сентября, руководство «Динамо» провело заседание в связи с вылетом команды из Кубка России. На текущей неделе москвичи в 1/16 финала уступили «Лучу».

Администрация «Динамо» выразила поддержку главному тренеру Дмитрию Хохлову. На заседании присутствовал председатель совета директоров клуба Юрий Соловьев, пишет Sport24.