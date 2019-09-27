Sport24: руководство «Динамо» выразило поддержку Хохлову после вылета из Кубка России от «Луча»

Молодцы администрация, Дима заслужил поддержку.Работает честно.
Сегодня, 27 сентября, руководство «Динамо» провело заседание в связи с вылетом команды из Кубка России. На текущей неделе москвичи в 1/16 финала уступили «Лучу».
Администрация «Динамо» выразила поддержку главному тренеру Дмитрию Хохлову. На заседании присутствовал председатель совета директоров клуба Юрий Соловьев, пишет Sport24.
- «Динамо» в РПЛ идет на 11 месте.
- За десять туров москвичи забили восемь голов.
- Завтра, 28 сентября, «Динамо» сыграет с «Ростовом».