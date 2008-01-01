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    РПЛ. «Локомотив» благодаря Крыховяку победил «Зенит», выиграв третий матч подряд

    Участники группового этапа Лиги чемпионов от России встретились в 11 туре РПЛ. «Локомотив» победил благодаря голу польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.

    Москвичи одержали третью победу в рамках соревнования подряд. «Локомотив» поднялся на второе место в таблице, опередив «Зенит» – он на третьей строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Локомотив – Зенит – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Крыховяк, 48.

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев, 90+2).

    «Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси (Сутормин, 82), Азмун (Кузяев, 60), Дзюба.

    Предупреждения: Крыховяк, 20 – Кузяев, 83; Барриос, 86; Ракицкий, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии146
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      Рейтинг: +314

      Кузьмич на трибуне 5 минут назад

      Сегодня Ростов и Локо подтвердили свои амбиции на место на пьедестале. Завтра слово за быками и коняшками.
      Ой как мне нравится ЧР- РПЛ. Даже и не знаю -кому пожелать удачи. Короче говоря пожелаю удачи сильнейшим. Арсенал и Урал в этом сезоне тоже не на раздаче халявных очков. И им победа тоже как воздух нужна. Поэтому завтра продолжения тура весьма интересное. Ждём футбол, болеем за красивую игру.

      0
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      Рейтинг: +302

      Из Твери Леха 16 минут назад

      В очередной раз скажу, что играли два г...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      srg38 > Из Твери Леха 15 минут назад

      Животное Из Твери по имени Леха

      6
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      ...
      Рейтинг: +314

      Кузьмич на трибуне > Из Твери Леха 3 минуты назад

      Зря ты так Леха. Даже сам Гатузо, и тот оценил игру как уровень ЛЧ. Поверь на слово- его мнение гораздо весомее твоего.

      1
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      Рейтинг: -18

      Аденн 18 минут назад

      Проводники чпекнули бомжиху

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Антон bx14e 18 минут назад

      Сочи.
      Оренбург.
      Зенит.
      Теперь мы снесли третью голову дракона!
      Чемпионство впереди!)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      aleksander > Антон bx14e 5 минут назад

      Сегодня Вы были хороши, не скрою!!! но остальная борьба впереди, не известно где споткнетесь Вы а где мы, так что по истечении 11 туров говорить что чемпионство впереди не логично,не оправдано и излишне самоуверенно))) но для каждого болельщика его любимый клуб всегда чемпион,ни смотря ни на что!) С победой, удачи в матче с Атлетико, если покажите игру как в выездной игре с Байером, то не сомневаюсь что 2 место в группе будет вашим! удачи на сл.неделе, а в чемпе еще порубимся)))

      0
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      Рейтинг: +373

      seth343 22 минуты назад

      Все по чесноку, вар сработал так же как Спартак-Зенит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1031

      geroin161 25 минут назад

      А Ростов то теперь на первом)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +302

      Из Твери Леха > geroin161 18 минут назад

      Завтра будет дог Урал-ЦСКА. Урал не забьет по классике жанра. Недолго вам быть в лидерах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      seth343 > geroin161 5 минут назад

      Ну и молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      seth343 > geroin161 2 минуты назад

      Не слушай этого из Твери, вы в порядке

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1665

      anjaneri 26 минут назад

      Паровозники дядюшки Сэма прут, как паровоз... Навряд ли кому-то удастся пустить их под откос, в среднесрочной перспективе, ибо сильны они составом и сбалансированы по игре.... Победили заслужено!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +615

      ДяДь ПашА 27 минут назад

      Удивляет одно ,локомотив -Зенит центральный матч, борьба за лидерство, и на матче 21500 человек на трибунах.Неужели так мало паровозов, Сёмин вытащил их из средняков в лидеры и все равно не приходят люди

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1031

      geroin161 > ДяДь ПашА 24 минуты назад

      На Ростов-Динамо и то 30 тыс было

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      srg38 > ДяДь ПашА 14 минут назад

      Главное не количество а качество

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10990

      sssrspartak 35 минут назад

      ну теперь этим командам и другим нашим-краснодару и цска успешно выступить в еврокубках и в матчах за сборную россии!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +3071

      BarStep > sssrspartak 34 минуты назад

      +++)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2335

      JTherry > sssrspartak 22 минуты назад

      хорошо бы, конечно, для рейтинга, но впереди в ЛЧ - Атлетико и Бенфика, в ЛЕ - Хетафе и Эспаньол, тоже не пальцем сделанные...

      0
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      Рейтинг: +53

      Серж 69 38 минут назад

      Локо с победой и хорошего настроения перед Атлетико!Зениту же не унывать,а разозлиться хорошо и мощно встретить Бенфику,чтобы и ноги не унесла!Удачи нашим клубам в Лиге чемпионов и побед,конечно!

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