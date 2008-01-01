РПЛ. «Локомотив» благодаря Крыховяку победил «Зенит», выиграв третий матч подряд

Сегодня Ростов и Локо подтвердили свои амбиции на место на пьедестале. Завтра слово за быками и коняшками.
Ой как мне нравится ЧР- РПЛ. Даже и не знаю -кому пожелать удачи. Короче говоря пожелаю удачи сильнейшим. Арсенал и Урал в этом сезоне тоже не на раздаче халявных очков. И им победа тоже как воздух нужна. Поэтому завтра продолжения тура весьма интересное. Ждём футбол, болеем за красивую игру.
Участники группового этапа Лиги чемпионов от России встретились в 11 туре РПЛ. «Локомотив» победил благодаря голу польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Москвичи одержали третью победу в рамках соревнования подряд. «Локомотив» поднялся на второе место в таблице, опередив «Зенит» – он на третьей строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Локомотив – Зенит – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Крыховяк, 48.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев, 90+2).
«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси (Сутормин, 82), Азмун (Кузяев, 60), Дзюба.
Предупреждения: Крыховяк, 20 – Кузяев, 83; Барриос, 86; Ракицкий, 90.