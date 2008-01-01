РПЛ. «Локомотив» благодаря Крыховяку победил «Зенит», выиграв третий матч подряд

Участники группового этапа Лиги чемпионов от России встретились в 11 туре РПЛ. «Локомотив» победил благодаря голу польского полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Москвичи одержали третью победу в рамках соревнования подряд. «Локомотив» поднялся на второе место в таблице, опередив «Зенит» – он на третьей строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Локомотив – Зенит – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Крыховяк, 48.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев, 90+2).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков (Мак, 70), Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси (Сутормин, 82), Азмун (Кузяев, 60), Дзюба.

Предупреждения: Крыховяк, 20 – Кузяев, 83; Барриос, 86; Ракицкий, 90.

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