Покеттино может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Тогда и узнаем Маура нового. Вывезет это непонятное болотце или нет.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера.
По информации The Sun, аргентинский специалист является фаворитом для руководства манкунианского клуба. За него готовы выплатить компенсацию в размере 32 миллионов фунтов.
Альтернативные кандидаты – Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг и Майкл Кэррик.
- «МЮ» в текущем розыгрыше АПЛ набрал 8 очков в шести турах и расположился на девятом месте в турнирной таблице.
- В Лиге Европы команда стартовала с минимальной победы над «Астаной».