Покеттино может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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    Источник: The Sun

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1469

      ItalianFootball 28 минут назад

      Тогда и узнаем Маура нового. Вывезет это непонятное болотце или нет.

      0
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      Рейтинг: +1186

      Alekxei Z. 1 час назад

      Сульшер как Алень в Спартаке, типа легенда ,но как тренер ни о чём.
      Вот и выхлоп такой же.

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