Покеттино может сменить Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

По информации The Sun, аргентинский специалист является фаворитом для руководства манкунианского клуба. За него готовы выплатить компенсацию в размере 32 миллионов фунтов.

Альтернативные кандидаты – Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг и Майкл Кэррик.