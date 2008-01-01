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    Первый гол Черышева в сезоне в ворота «Атлетика» засчитали после VAR

    В эти минуты проходит матч седьмого тура Примеры между «Атлетиком» и «Валенсией». На 27 минуте гостей вывел вперед российский полузащитник Денис Черышев.

    Чтобы убедиться в правильности гола, была задействовала система видеопомощи рефери. Она показала, что во время эпизода положения «вне игры» не было. Это первый мяч Черышева в сезоне чемпионата Испании.

    • Россиянин впервые в сезоне Примеры вышел на поле в основе.
    • На счету футболиста есть голевой пас в матче с «Барселоной» (2:5).
    • В первом туре Лиги чемпионов Черышев вышел в стартовом составе на матч против «Челси» (1:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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