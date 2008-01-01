Первый гол Черышева в сезоне в ворота «Атлетика» засчитали после VAR

а где сам гол？
В эти минуты проходит матч седьмого тура Примеры между «Атлетиком» и «Валенсией». На 27 минуте гостей вывел вперед российский полузащитник Денис Черышев.
Чтобы убедиться в правильности гола, была задействовала система видеопомощи рефери. Она показала, что во время эпизода положения «вне игры» не было. Это первый мяч Черышева в сезоне чемпионата Испании.
- Россиянин впервые в сезоне Примеры вышел на поле в основе.
- На счету футболиста есть голевой пас в матче с «Барселоной» (2:5).
- В первом туре Лиги чемпионов Черышев вышел в стартовом составе на матч против «Челси» (1:0).