Первый гол Черышева в сезоне в ворота «Атлетика» засчитали после VAR

В эти минуты проходит матч седьмого тура Примеры между «Атлетиком» и «Валенсией». На 27 минуте гостей вывел вперед российский полузащитник Денис Черышев.

Чтобы убедиться в правильности гола, была задействовала система видеопомощи рефери. Она показала, что во время эпизода положения «вне игры» не было. Это первый мяч Черышева в сезоне чемпионата Испании.