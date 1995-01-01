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    Кубок России. «Арсенал», «Урал», «Оренбург» и «Шинник» вышли в следующий раунд

    Завершились четыре матча 1/16 финала Кубка России.

    В следующую стадию турнира вышли тульский «Арсенал», «Шинник», «Урал» и «Оренбург».

    Кубок России. 1/16 финала

    Факел (Воронеж) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Альварес, 26; 1:1 – Мастерной, 44; 1:2 – Беляев, 90+3.

    Шинник (Ярославль) – Сочи – 0:0 (6:5 по пенальти)

    Черноморец (Новороссийск) – Урал (Екатеринбург) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Погребняк, 52; 0:2 – Погребняк, 90+2.

    Чертаново – Оренбург – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

    Голы: 0:1 – Фамейе, 105; 0:2 – Кулишев, 120.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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