Кубок России. «Арсенал», «Урал», «Оренбург» и «Шинник» вышли в следующий раунд

Завершились четыре матча 1/16 финала Кубка России.
В следующую стадию турнира вышли тульский «Арсенал», «Шинник», «Урал» и «Оренбург».
Кубок России. 1/16 финала
Факел (Воронеж) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Альварес, 26; 1:1 – Мастерной, 44; 1:2 – Беляев, 90+3.
Шинник (Ярославль) – Сочи – 0:0 (6:5 по пенальти)
Черноморец (Новороссийск) – Урал (Екатеринбург) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Погребняк, 52; 0:2 – Погребняк, 90+2.
Чертаново – Оренбург – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: 0:1 – Фамейе, 105; 0:2 – Кулишев, 120.