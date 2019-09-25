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Чертаново - Оренбург

25.09.2019, Среда, 19:00 мск Домодедово, стадион Авангард Россия. Кубок, 1/16 финала Чертаново - Оренбург
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 25 сентября 2019, 17:12

    Черты знают как мочить.
    Два варианта
    2-2основное(0-1д.в.)
    2-3

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