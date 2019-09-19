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    Шалимов – о разгромном поражении «Краснодара» от «Базеля»: «Это вопрос к нашему чемпионату»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о разгромном поражении южан от «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Игра была абсолютно равной. Не могу сказать, что «Базель» перехватывал инициативу и создавал какие-то подавляющие моменты. Сегодня были абсолютно две равные команды, это вопрос не к «Краснодару», а к нашему чемпионату. Почему у нас команды не могут играть против такой команды, как «Краснодар»?

    Были атаки и с одной и с другой стороны, инициативу никто не брал – игра была равная. «Базель» не боялся не пропустить, не проиграть», – сказал Шалимов.

    Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники

    Источник: «РБК-Спорт»

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    19.09.2019 23:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1265

      Борат 8 минут назад

      Базель: Вы что думали мы этот колхоз не обыграем? (с)

      0
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      Рейтинг: +296

      ALEX TARAN 51 минуту назад

      В точку...

      0
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      Рейтинг: +3166

      paracetamol 1 час назад

      Если бы у нас судили честно, а не по рангам, то и чемпионат был бы другой.

      0
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      Рейтинг: +14428

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Игра была абсолютно равной." ))) Игорь Михалыч, посмотри на табло!!!

      1
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      Рейтинг: +3372

      Yev 1 час назад

      Секунду, а при чём здесь чемпионат? А игроки не профессионалы?, или они любители, которых нажо просить выложиться в игре на 100%? У нас сразу виноваты все, кроме конкретного человека.
      Осталось лимит отменить пропилить деньги госкомпаний и закрывать этот колхоз.
      Хввтит искать отмазки!!!

      0
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      Рейтинг: +757

      Niko 1 час назад

      Сложно не согласиться, мы постоянно о себе что-то возомняем, а на деле грош цена нашему чемпионату. То что по одной из пяти команд раз в 2-3 года выстреливают и то не без доли везения... вот команды базель, Лудогорец, это объективно наш уровень, и то судя по всему даже до них не дотягиваем.

      1
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      Рейтинг: +491

      Красный май 1 час назад

      "Игра была абсолютно равной"
      Санитарыыыыыы

      1
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      Рейтинг: +812

      Burunduk 1 час назад

      Разбаловали высокими зарплатами.

      2
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      Рейтинг: +10907

      sssrspartak > Burunduk 1 час назад

      главная причина такого безобразного выступления в европе!!если игрок сидящий на лавке получает три лимона деревянных ,а выходит на замену и по мячу попасть не может!!это полная опа!!стыдитесь руководители футбола!!

      2
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      Рейтинг: +8547

      DeStar 1 час назад

      Да не нужен никакой чемпионат) одно дно , и мне кажется купи ты хоть месси и роналду, скорее они станут дном как остальные, чем клуб станет сильнее) любой клуб рпл

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