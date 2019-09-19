Шалимов – о разгромном поражении «Краснодара» от «Базеля»: «Это вопрос к нашему чемпионату»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о разгромном поражении южан от «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Российская команда проиграла со счетом 0:5.

Это самое крупное поражение клуба в еврокубках в истории.

«Игра была абсолютно равной. Не могу сказать, что «Базель» перехватывал инициативу и создавал какие-то подавляющие моменты. Сегодня были абсолютно две равные команды, это вопрос не к «Краснодару», а к нашему чемпионату. Почему у нас команды не могут играть против такой команды, как «Краснодар»?

Были атаки и с одной и с другой стороны, инициативу никто не брал – игра была равная. «Базель» не боялся не пропустить, не проиграть», – сказал Шалимов.

Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники