Лига Европы. «Арсенал», ПСВ и киевское «Динамо» победили в первом туре группового этапа

Завершились еще три матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Киевское «Динамо» дома вырвало победу над «Мальме», ПСВ на своем поле обыграл «Спортинг», а «Арсенал» в гостях разгромил «Айнтрахт».

Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

Динамо (Украина) – Мальме (Швеция) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Буяльский, 84.

ПСВ (Голландия) – Спортинг (Португалия) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Мален, 19; 2:0 – Коатес (в свои ворота), 25; 2:1 – Фернандеш (с пенальти), 38; 3:1 – Баумгартль, 48; 3:2 – Мендеш, 82.

Айнтрахт (Германия) – Арсенал (Англия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Уиллок, 38; 0:2 – Сака, 85; 0:3 – Обамеянг, 88.

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