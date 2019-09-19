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Судьи
Главный судья:
Иван Кружляк (Братислава)

ПСВ - Спортинг

19.09.2019, Четверг, 19:55 мск Эйндховен, стадион Филипс Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига Европы, 1 тур ПСВ - Спортинг
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЛАСК 6 4 1 1 11:4 +7 13
2. Спортинг 6 4 0 2 11:7 +4 12
3. ПСВ 6 2 2 2 9:12 -3 8
4. Русенборг 6 0 1 5 3:11 -8 1
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