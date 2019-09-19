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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Спортинг
ПСВ - Спортинг: обзор матча 19 сентября 2019
ПСВ
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа D, 1 тур
3 : 2
Завершен
Спортинг
19'
Д. Мален
19'
Д. Мален
25'
С. Коатес (АГ)
25'
С. Коатес (АГ)
48'
Т. Баумгартль
48'
Т. Баумгартль
38'
Б. Фернандеш (П)
38'
Б. Фернандеш (П)
82'
П. Мендеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Спортинг
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Кабрал
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Кабрал
90'
+1
Замена
️️️️
Р. Камашу
90'
+1
Замена
Р. Камашу
️️️️
Вендел
85'
Желтая карточка
Л. Нету
85'
Желтая карточка
Л. Нету
Замена
️️️️
М. Садилек
84'
Замена
М. Садилек
️️️️
Д. Мален
84'
82'
ГОЛ! 6:3!
П. Мендеш
Пас отдал
Я. Боласи
81'
Замена
П. Мендеш
️️️️
М. Луиш
Замена
️️️️
Р. Доан
78'
Замена
Р. Доан
️️️️
Брума
78'
64'
Замена
️️️️
Ж. Кабрал
Замена
️️️️
К. Гакпо
64'
64'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Л. Вьетто
Замена
К. Гакпо
️️️️
М. Ихаттарен
64'
53'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
53'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ! 6:2!
Т. Баумгартль
48'
ГОЛ! 5:2!
Т. Баумгартль
Пас отдал
М. Ихаттарен
48'
44'
Желтая карточка
М. Акунья
44'
Желтая карточка
М. Акунья
38'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Б. Фернандеш
38'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Б. Фернандеш
30'
Желтая карточка
И. Думбия
30'
Желтая карточка
И. Думбия
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
С. Коатес
Пас отдал
Брума
25'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Коатес
25'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мален
Пас отдал
М. Ихаттарен
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
М. Ихаттарен
19'
Желтая карточка
П. Росарио
12'
Желтая карточка
П. Росарио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
52
Мохаммед Ихаттарен
ВР
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
40
Ренан Рибейро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
8
Вендел
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
6
Daniel Schwaab
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
9
Педру Мендеш
ЦФ
3-2-1-1-2
52
Ихаттарен
32
Баумгартль
24
Виргевер
21
Боскальи
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
77
Брума
34
Бергвейн
14
Мален
4-1-3-1-1
40
19
Розье
13
Нету
4
Коатес
21
Акунья
8
Думбия
90
Луиш
8
Вендел
11
Боласи
8
Фернандеш
10
Вьетто
77
Брума
20
Доан
20
Доан
77
Брума
52
Ихаттарен
18
Гакпо
18
Гакпо
52
Ихаттарен
14
Мален
23
Садилек
23
Садилек
14
Мален
90
Луиш
9
Мендеш
9
Мендеш
90
Луиш
8
Вендел
64
Камашу
64
Камашу
8
Вендел
10
Вьетто
77
Кабрал
77
Кабрал
10
Вьетто
Остались в запасе
ПСВ
Спортинг
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
6
Daniel Schwaab
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
6
Daniel Schwaab
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча ПСВ - Спортинг
2
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
10
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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