АПЛ. «Челси» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед», ведя в два мяча; «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» и другие результаты

Состоялись некоторые матчи четвертого тура АПЛ. «Челси» вел в два мяча против новичка лиги «Шеффилд Юнайтед», но удержать преимущество не сумел – ничья.

В другой встрече действующий чемпион победил «Брайтон», причем крупно. «Астон Вилла» проиграла «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Вест Хэм – Норвич – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Аллер, 24; 2:0 – Ярмоленко, 56.

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Айю, 73.

Удаления: нет – Трезеге, 54.

Лестер – Борнмут – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Варди, 12; 1:1 – Уилсон, 15; 2:1 – Тилеманс, 41; 3:1 – Варди, 73.

Манчестер Сити – Брайтон – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 2; 2:0 – Агуэро, 42; 3:0 – Агуэро, 55; 4:0 – Б. Силва, 79.

Ньюкасл – Уотфорд – 1:1 (1:1)

Гол: 0:1 – Хьюз, 2; 1:1 – Шер, 41.

Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Абрахам, 19; 2:0 – Абрахам, 43; 2:1 – Робинсон, 46; 2:2 – Зума, 89 (в свои ворота).

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