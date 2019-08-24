Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Бундеслига. «Бавария» благодаря хет-трику Левандовски победила «Шальке», «Байер» обыграл «Фортуну» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи второго тура Бундеслиги. «Бавария» в гостях разгромно победила «Шальке», три гола забил нападающий Роберт Левандовски.

    «Байер» на чужом поле справился с «Фортуной». В другом матче «Хоффенхайм» одержал волевую победу над «Вердером».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

    Аугсбург – Унион – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Варгас, 59; 1:1 – Андерссон, 80.

    Майнц – Боруссия М – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Квайсон, 18; 1:1 – Ляйнер, 31; 1:2 – Плеа, 77; 1:3 – Эмболо, 79.

    Падерборн – Фрайбург – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Мамба, 3; 1:1 – Вальдшмидт, 21; 1:2 – Петерсен, 40; 1:3 – Чан Хун, 90.

    Фортуна – Байер – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Бейкер, 6 (в свои ворота); 0:2 – Арангис, 33; 0:3 – Беллараби, 39; 1:3 – Моралес, 82.

    Хоффенхайм – Вердер – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фуллкруг, 42; 1:1 – Бичакчич, 54; 2:1 – Бебу, 59; 2:2 – Осако, 81; 3:2 – Кадержабек, 87.

    Шальке – Бавария – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 20 (с пенальти); 0:2 – Левандовски, 50; 0:3 – Левандовски, 75.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2019 21:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1901

      BlackMurder 9 часов назад

      Поляк объелся чтоль чего -то?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru