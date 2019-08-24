Бундеслига. «Бавария» благодаря хет-трику Левандовски победила «Шальке», «Байер» обыграл «Фортуну» и другие результаты

Завершились некоторые матчи второго тура Бундеслиги. «Бавария» в гостях разгромно победила «Шальке», три гола забил нападающий Роберт Левандовски.

«Байер» на чужом поле справился с «Фортуной». В другом матче «Хоффенхайм» одержал волевую победу над «Вердером».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Аугсбург – Унион – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Варгас, 59; 1:1 – Андерссон, 80.

Майнц – Боруссия М – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Квайсон, 18; 1:1 – Ляйнер, 31; 1:2 – Плеа, 77; 1:3 – Эмболо, 79.

Падерборн – Фрайбург – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Мамба, 3; 1:1 – Вальдшмидт, 21; 1:2 – Петерсен, 40; 1:3 – Чан Хун, 90.

Фортуна – Байер – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Бейкер, 6 (в свои ворота); 0:2 – Арангис, 33; 0:3 – Беллараби, 39; 1:3 – Моралес, 82.

Хоффенхайм – Вердер – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фуллкруг, 42; 1:1 – Бичакчич, 54; 2:1 – Бебу, 59; 2:2 – Осако, 81; 3:2 – Кадержабек, 87.

Шальке – Бавария – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 20 (с пенальти); 0:2 – Левандовски, 50; 0:3 – Левандовски, 75.

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