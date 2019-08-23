«ПСЖ» и «Ювентус» могут обменяться тремя игроками. Туринцы отказались от Неймара

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи получил отказ от «ПСЖ» по обмену полузащитника Паоло Дибалу на форварда Неймара.

По информации AS, туринский клуб завершил переговоры по 27-летнему бразильцу и предложил чемпионам Франции другую сделку. «Ювентус» предложит полузащитников Миралема Пьянича, Сами Хедиру и Эмре Джана в обмен на хавбеков Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.

Источник оценил вероятность обмена как высокую, прежде всего из-за закрытия трансферного окна для клубов английской Премьер-лиги.