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    «ПСЖ» и «Ювентус» могут обменяться тремя игроками. Туринцы отказались от Неймара

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи получил отказ от «ПСЖ» по обмену полузащитника Паоло Дибалу на форварда Неймара.

    По информации AS, туринский клуб завершил переговоры по 27-летнему бразильцу и предложил чемпионам Франции другую сделку. «Ювентус» предложит полузащитников Миралема Пьянича, Сами Хедиру и Эмре Джана в обмен на хавбеков Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.

    Источник оценил вероятность обмена как высокую, прежде всего из-за закрытия трансферного окна для клубов английской Премьер-лиги.

    Источник: AS

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    23.08.2019 18:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 8 часов назад

      слишком крутом для ювентуса)))псж не пойдет на такое

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      dinar7777dinar 11 часов назад

      Потеряют пьянича почитай все полузащиты у Турина не будет

      0
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      Рейтинг: +1482

      Vladarg 11 часов назад

      Жирнее утки,чем эта,в это ТО ещё не было.

      1
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      Рейтинг: +632

      GSmall 12 часов назад

      Один Верратти стоит больше (не по цене конечно)чем эти трое.Глупый обмен

      1
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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 12 часов назад

      По информации AS, туринский клуб завершил переговоры по 27-летнему бразильцу и предложил чемпионам Франции другую сделку. «Ювентус» предложит полузащитников Миралема Пьянича, Сами Хедиру и Эмре Джана в обмен на хавбеков Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.
      __________________________________________

      Простите, а где насыпают такое зелье?)))

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      Рейтинг: +873

      Мы ЦСКА 12 часов назад

      норм так Юве усилился..... Гинер учись мля

      0
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