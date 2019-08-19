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    Завершился 6-й тур РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА, «Зенит» потерял очки в матче с «Ахматом» и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Жиго, 59; 1:1 – Фернандес, 68; 2:1 – Жиго, 79.

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Филипп, 3; 1:1 – Ан. Миранчук (с пенальти); 1:2 – Ал. Миранчук, 82.

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 40; 2:0 – Игбун, 79.

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Марков, 72.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Удаления: нет – Уциев, 7.

    Тамбов – Краснодар – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Вандерсон, 2; 0:2 – Уткин, 78.

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гынсарь, 28; 2:0 – Соболев, 79; 0:3 – Радонич, 84; 1:3 – Панюков, 90+3.

    Оренбург – Сочи – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Калугин, 46 (в свои ворота); 1:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    19.08.2019 22:59
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 августа 2019, 16:08

      Плотная группа из восьми команд не может не радовать.

      0
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      Рейтинг: +317

      Serega 68 19 августа 2019, 23:08

      Если бы судили в какую нибудь сторону был бы откат по тому и не показывали
      и не знаешь что лучше наверное действительно Россия 2

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 августа 2019, 16:55

      Ну что пора свиньям меринов погонять !!! Спартак удачи !!! Только победа !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 19 августа 2019, 16:35

      Хочется бросить какашку в адрес знаменитого телеканала "Матч ТВ". Вот какая сегодня у него программа? С полудня матч чемпионата Португалии Спортинг-Брага, далее игра чемпионата Испании Атлетико-Хетафе. В 17:45 - бокс. Потом - новости, далее болтология "Все на Матч", а по окончании - обзор европейских матчей.

      Показывать записи иностранных матчей, мордобой и болтовню, но не показать главное дерби страны - это пипец.

      У руководства "Матча", по-видимому, шарики за ролики заехали.

      Плевок в души болельщиков!

      2
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 19 августа 2019, 15:58

      Не показать главное дерби страны-это позор Матч ТВ, слов нет

      5
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > CskaMoscovv 19 августа 2019, 19:47

      КанделхачТВ в погоне за баблом

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2019, 15:31

      Только победа ,я верю в вас пацаны!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 19 августа 2019, 14:25

      Вперёд Спартак!
      Так!
      ТАк!!
      ТАК!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      johnny983 19 августа 2019, 11:31

      Блин, парни, нет возможности посмотреть матч(( Может кто-нибудь подскажет где можно посмотреть матч в записи, так, чтобы счет не узнать?

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > johnny983 19 августа 2019, 12:16

      На сайте Матч-ТВ вроде матчи в записи остаются .

      0
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      Рейтинг: +222

      johnny983 > shurik45 19 августа 2019, 12:22

      Ну Матч тв игру-то не будет показывать, вряд ли у них там этот матч будет)

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > johnny983 19 августа 2019, 19:48

      https://www.sport-24tv.ru/2019/07/5-match-premier-tv-online.html ссылка на онлайн Срач премьер

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 19 августа 2019, 11:13

      Надеюсь на хороший футбол и желательно без судейских ошибок.
      Всем мира и добра.Удачи.

      12
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 августа 2019, 11:09

      ЦСКА за 5 матчей забил 4 гола...
      и уже вечером может быт на второй строчке. ппц какой-то)

      3
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > Антон bx14e 19 августа 2019, 12:03

      Для этого ЦСКА надо хотя бы один забить. 13/5=2.6 очка за гол! Фантастика! У Рубина, как и у ЦСКА пока 2.5 очка за гол. тоже круто.

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