Завершился 6-й тур РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА, «Зенит» потерял очки в матче с «Ахматом» и другие результаты

Плотная группа из восьми команд не может не радовать.
Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Жиго, 59; 1:1 – Фернандес, 68; 2:1 – Жиго, 79.
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Филипп, 3; 1:1 – Ан. Миранчук (с пенальти); 1:2 – Ал. Миранчук, 82.
Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Игбун, 40; 2:0 – Игбун, 79.
Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Марков, 72.
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
Удаления: нет – Уциев, 7.
Тамбов – Краснодар – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Вандерсон, 2; 0:2 – Уткин, 78.
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Гынсарь, 28; 2:0 – Соболев, 79; 0:3 – Радонич, 84; 1:3 – Панюков, 90+3.
Голы: 1:0 – Калугин, 46 (в свои ворота); 1:1 – Полоз, 68 (с пенальти).