«Лацио» заинтересовался форвардом сборной Украины Яремчуком

Украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Лацио», сообщает La Lazio Siamo Noi.
В список интересов «Лацио» также входят испанские форварды Фернандо Льоренте и Дани Ольмо.
- В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук провел пять матчей за «Гент», забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- В составе сборной Украины футболист дебютировал в 2018 году, и с тех пор забил два мяча в восьми встречах.
- Трансферная стоимость Яремчука – 3,8 миллиона евро.
Источник: La Lazio Siamo Noi
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