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    «Лацио» заинтересовался форвардом сборной Украины Яремчуком

    Украинский нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Лацио», сообщает La Lazio Siamo Noi.

    В список интересов «Лацио» также входят испанские форварды Фернандо Льоренте и Дани Ольмо.

    • В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук провел пять матчей за «Гент», забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • В составе сборной Украины футболист дебютировал в 2018 году, и с тех пор забил два мяча в восьми встречах.
    • Трансферная стоимость Яремчука – 3,8 миллиона евро.

    Источник: La Lazio Siamo Noi

    La Lazio Siamo Noi - сайт болельщиков «Лацио». Количество подписчиков в твиттере - более 16 тысяч.

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