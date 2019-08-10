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    Лига 1. «Бордо» уступил «Анжеру», «Сент-Этьен» в гостях обыграл «Дижон» и другие результаты

    Состоялись некоторые матчи первого тура Лиги 1. «Бордо» в гостях проиграл «Анжеру». Единственный гол у уступившей команды забил форвард Николя де Превилль.

    «Сент-Этьен» на чужом поле справился с «Дижоном». Выходец из Лиги 2 «Брест» сыграл вничью с «Тулузой».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур

    Анжер – Бордо – 3:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – де Превилль, 4; 1:1 – Рейне, 27; 2:1 – Перейра, 33; 3:1 – Мангани, 45.

    Брест – Тулуза – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Отре, 25; 1:1 – Кулурис, 89.

    Дижон – Сент-Этьен – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Амума, 5; 0:2 – Аолу, 11; 1:2 – Тавареш, 34 (с пенальти).

    Монпелье – Ренн – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Морель, 6.

    Удаления: нет – Тат, 69.

    Ницца – Амьен – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Геррель, 32; 1:1 – Аколо, 81; 2:1 – Данте, 90+5.

    Удаления: нет – Гнаоре, 27 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2019 22:52
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